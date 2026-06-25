Process ingenjör Life Science
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2026-06-25
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
AFRYs segment Life science är en ledande aktör i Skandinavien och vårt team i Göteborg samarbetar med kunder inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik för att skapa innovativa och hållbara lösningar. Vi har en stor variation av uppdrag, du kommer att arbeta tvärfunktionellt och ha kollegor som jobbar med allt från kvalitet och process till automation.
Hos oss tror vi på kraften i olikheter och samarbete. Idéer och kunskap delas, och det finns en kultur av att utmana och stötta varandra för att utvecklas vidare. Ett stort nätverk av kompetenta kollegor och kunder finns att utvecklas tillsammans med, samtidigt som en stöttande och coachande chef finns till hands. Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning av jobbet
Vi söker nu en Process Engineer till vårt Life Science-team i Göteborg.
I rollen kommer du att arbeta i kunduppdrag och interna projekt, där du tar en teknisk roll inom processdesign, tekniska beslut och leverans. Du bidrar både operativt och strategiskt i komplexa GMP-reglerade miljöer.
Ansvar och arbetsuppgifter
Designa, utveckla och optimera tillverkningsprocesser
Bidra med processteknisk kompetens i projekt från tidiga faser till kvalificering och uppstart
Säkerställa efterlevnad av GMP/GxP och regulatoriska krav (FDA, EMA)
Ta fram kravspecifikationer (t.ex. URS samt utrustnings- och anläggningskrav)
Stötta vid utrustningsval, upphandling och kvalificering
Genomföra riskanalyser (t.ex. HAZOP)
Samarbeta tvärfunktionellt med QA, validering, automation, HVAC och projektledningKvalifikationerProfil
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom relevant område och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Minst 3 års erfarenhet inom processengineering i läkemedels-, MedTech-, biotech- eller Life Science-industrin
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad miljö
Kompetens inom processdesign, scale-up och optimering
Erfarenhet av validering och teknisk dokumentation
God förståelse för P&ID och processystem
Vana av att arbeta i tvärfunktionella projektteam
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Ytterligare information
Varför AFRY?
Hos AFRY blir du en del av en stark och växande Life Science-organisation med uppdrag hos några av branschens mest intressanta kunder.
Vi erbjuder:
En inkluderande och samarbetsinriktad kultur
Möjlighet att ta tekniskt ledande roller
En bred projektportfölj inom pharma, biotech och medtech
Stort fokus på kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Flexibla arbetssätt och god balans mellan arbete och fritid
Sista ansökningsdagen är 30e september men vi jobbar med löpande rekrytering. Välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9979771