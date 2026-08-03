Lärare i samhällskunskap och historia till Aranäsgymnasiet, vikariat
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2026-08-03
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Vi letar efter en skicklig lärare till Aranäsgymnasiet! Värdesätter du en välkomnande och nyfiken kultur samt delar våra värderingar i att vilja samarbeta, våga tänka nytt och kunna inspirera? Då kan det här vara rollen för dig!
Rollen som gymnasielärare hos oss
Rollen som lärare på gymnasiet i Kungsbacka kommun präglas av en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra.
I uppdraget ingår att undervisa elever i ämnena samhällskunskap och historia samt att handleda elever i årskurs 3 på Samhällsvetenskapsprogrammet i kursen Gymnasiearbete. Dessutom ingår mentorskap, tillsammans med en annan lärare, i en klass i årskurs ett på Samhällsvetenskapsprogrammet.Publiceringsdatum2026-08-03Profil
Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet med ständigt förändrade omständigheter, ser möjligheter i förändringar och är genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som med elever och vårdnadshavare. Du är insatt i dina ämnen och har god förmåga att kommunicera med, och leda ungdomar. Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du ditt arbete effektivt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad gymnasielärare och har behörighet att undervisa i samhällskunskap och historia
Det är meriterande:
om du har erfarenhet av att undervisa i dessa ämnen på gymnasiet
Läs gärna mer om oss
Aranäsgymnasiet | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under perioden 28 oktober 2026 - 16 juni 2027.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 18 augusti 2026, så återkommer vi till dig.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
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434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Hannah Tengelin hannah.tengelin@kungsbacka.se 0300-833603 Jobbnummer
10020345