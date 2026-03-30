Problemlösare till 1st line support
2026-03-30
Är du en problemlösare? Vi söker 1st line supporttekniker!
Till flera av våra kunder i Stockholmsområdet söker vi drivna och motiverade supporttekniker som vill leverera den bästa supporten till användarna. Är du den vi söker?
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
I rollen som 1st line supporttekniker tar du emot och hanterar inkommande ärenden via telefon, mail och ärendehanteringssystem. Du kommer att arbeta och felsöka kring tekniska problem inom både hårdvara och mjukvara samt genomföra grundläggande nätverksfelsökning. Utöver det arbetar du i standardapplikationer och system, men även företagsspecifika. Du dokumenterar och vid behov eskalerar du ärenden vidare till 2nd line.Profil
Vi söker en serviceinriktad och lösningsorienterad 1stline supporttekniker som vill bli en del av ett motiverat IT-team. I rollen är du först ut att hjälpa användare med tekniska frågor och problem. Du är en viktig del av att säkerställa att IT-miljön fungerar smidigt och att medarbetarna får snabb och professionell hjälp.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av IT-support
Kunskaper inom Windows och Office 365
Ärendehanteringssystem samt arbetat enligt ITIL-ramverket
Erfarenhet av kontohantering i Active Directory
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Är kommunikativ, serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra
Meriterande
B-körkort
Certifieringar inom IT (t.ex. Microsoft, CompTIA)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
9826513