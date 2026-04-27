Privatrådgivare Bank
Om rollen
Just nu söker vi en engagerad och kunnig privatrådgivare. I denna roll får du kombinera ditt intresse för ekonomi med ett starkt kundfokus och ett tydligt affärstänk.
Som privatrådgivare på banken hanterar du våra privata kunders bankärenden som handlar om bland annat rådgivning inom bolån och sparande, men även annat som rör kundens vardagsekonomi. I rollen arbetar du med bokade kundmöten, både fysiska och digitala. Du kommer att möta såväl våra befintliga kunder som att jobba aktivt med att välkomna in nya kunder till banken.
Rollen kräver att du är initiativrik, proaktiv och har förmåga att fatta självständiga beslut inom ramen för bankens regelverk. Dina kunder uppskattar dig inte bara för ditt professionella och engagerade bemötande, utan även för din kompetens och din förmåga att ge snabb och tydlig återkoppling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och din arbetsplats är på kontoret (on site) i Luleå.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för både ekonomi och människor och som trivs i en roll där du får förena affärsmässighet med ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor, men är också självständig och har modet att fatta egna beslut när situationen kräver det.
Du har några års erfarenhet av rådgivning inom bank eller finans, är analytisk och kommunikativ samt har lätt för att skapa förtroende. Genom att alltid bemöta kunder med vänlighet och respekt, samtidigt som du identifierar affärsmöjligheter, bidrar du till både kundens och företagets framgång.
Akademisk bakgrund är meriterande. Vi ser med fördel på att du har en befintlig Swedsec-licens. Utöver din erfarenhet inom branschen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper vi efterfrågar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Norrbotten
(org.nr 597000-3884), http://www.lfnorrbotten.se
Köpmangatan 42 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Kontakt
Andreas Hansen andreas.hansen@lfnorrbotten.se 0911242421
