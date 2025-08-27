Privatmarknadschef Sidensjö Sparbank
ArbetsbeskrivningNuvarande Privatmarknadschef har tagit klivet vidare till nytt ansvar i bankens ledning - och nu söker vi dig som vill ta över stafettpinnen. Som Privatmarknadschef bidrar du till att skapa lönsam tillväxt där Sidensjö Sparbank är en finansiell partner som utvecklar både kunder och det lokala samhället.
Du leder Privatgruppen, som idag består av 15 medarbetare, och ansvarar för att vårda och utveckla relationerna med både befintliga och nya privatkunder. Sidensjö Sparbank är stolta över deras höga kundnöjdhet och en central del i ditt uppdrag blir att säkerställa att den bibehålls och utvecklas ytterligare.
I rollen ingår att:
• leda, coacha och utveckla medarbetarna i gruppen
• säkerställa att affärsmål, regelverk och policys följs
• arbeta för ständig utveckling av arbetssätt, samarbeten och kundrelationer
Du blir en del av ett nära samarbete mellan privataffären och företagsaffären och ges stora möjligheter att påverka arbetssätt, aktiviteter och projekt.
Du ingår i ledningsgruppen. Det innebär att du förväntas bidra med din kunskap, kompetens och engagemang i ledningsgruppens arbete.
Kvalifikationer och egenskaperKrav:
• akademisk examen inom ekonomi eller juridik
• mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• erfarenhet från banksektorn
• ledarerfarenhet
Meriterande:
• erfarenhet av att driva förändringsarbete
• erfarenhet av att utveckla team
• Swedsec-licens
Vi söker dig som:
Du är en tydlig och inspirerande ledare som trivs med att utveckla både människor och affärer, och som tar ansvar för att skapa struktur och driva processer framåt. Samtidigt är du kommunikativ och relationsskapande, med en naturlig förmåga att bygga förtroende både internt och externt.
Som chef förväntas du ha ett coachande och värderingsstyrt ledarskap som skapar engagemang och utveckling. Privatgruppen består av erfarna privatrådgivare och kundsupportmedarbetare, alla med hög kompetens inom sina områden. Tillsammans står ni för både den dagliga servicen och den mer komplexa rådgivningen. Din roll handlar därför lika mycket om att frigöra potential och skapa rätt förutsättningar i hela gruppen som att driva förändring och struktur.
Vi tror också att du är nyfiken och innovativ, med en vilja att tänka nytt och hitta förbättringar i vardagen. Framför allt har du en stark vilja att bidra till både bankens framgång och till samhällsutvecklingen i vår region.
Om företaget
Sidensjö Sparbank är en lokal sparbank med hjärtat i Örnsköldsviks kommun - och världens enda bank med huvudkontor i Sidensjö. Här fattas alla beslut på hemmaplan, och med kontor i Skorped och mötesplats i Örnsköldsvik finns de nära sina kunder.
Med över 125 års erfarenhet låter de vinsterna stanna lokalt och stöttar föreningar, näringsliv och kultur. De tror på styrkan i personlig service och lokal närvaro, med växande kundbas som kvitto på framgången. Hos dem är jämställdhet, mångfald och hållbarhet viktiga värden.
Som anställd får du bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga villkor på bankens tjänster.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok! Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Sidensjö Sparbank med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Regional Branch Manager Gitte Thorsén på gitte.thorsen@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 2025-09-30, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
