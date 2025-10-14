Privatlånerådgivare till Ordna Bolån
Är du redo att ta nästa steg i karriären i ett snabbväxande bolag där engagemang, glädje och utveckling står i centrum? Vill du arbeta med relationer och hjälpa kunder ta kontroll över sin privatekonomi? Då kan rollen som privatlånerådgivare på Ordna Bolån vara perfekt för dig.
Om rollen Som privatlånerådgivare kontaktar du både nya och befintliga kunder för att ge personlig rådgivning kring deras lånebehov - allt från att samla lån och hantera oväntade utgifter till att skapa nya möjligheter. Med tydlig, relevant och värdeskapande vägledning hjälper du kunderna att göra smarta ekonomiska val.
Vi erbjuder gedigen utbildning inom både försäljning och privatekonomi - perfekt för dig som vill bygga en framtid inom bank och finans.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning via telefon och som vill ta nästa kliv i din karriär. Du trivs med att jobba mot uppsatta mål, drivs av resultat och är duktig på att bygga förtroende - både snabbt och långsiktigt.
• Har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning * Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt * Är bekväm med siffror och har lätt att förstå ekonomiska samband Meriterande: * Du talar fler språk * Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller liknande område Vad vi erbjuder: Hos Ordna Bolån blir du en del av ett sammansvetsat team i en öppen, prestigelös och stöttande miljö. Här är det högt i tak - vi uppmuntrar egna initiativ och ger dig utrymme att påverka både din roll och företagets utveckling. Vi är ett ambitiöst gäng som drivs av att göra skillnad. Vi jobbar nära våra kunder, har kul tillsammans och delar en stark vilja att växa - både som individer och som företag. Du hittar oss i ljusa, centrala lokaler på Vasagatan 28 i Stockholm, tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling. Om Ordna Bolån Sedan starten 2021 har Ordna Bolån förenklat bolåneprocessen för låntagare och långivare och hanterat bolåneansökningar värda miljarder. Vi erbjuder en modern teknisk plattform och kunniga medarbetare som tillsammans skapar en tjänst vi är stolta över.
Ordna Bolån ingår i Korall Group, som med varumärken som Svensk Fastighetsförmedling och House:ID förenklar och inspirerar i boendelivets alla faser. Ersättning
