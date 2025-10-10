Preventionssamordnare med fokus på barn och unga
2025-10-10
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Om tjänsten
Vill du vara med och göra verklig skillnad i unga människors liv? Vi söker en engagerad och driven preventionssamordnare som vill arbeta kommunövergripande med viktiga framtidsfrågor som rör barn och unga i Salem men även andra målgrupper.
Som preventionssamordnare kommer du att ha en nyckelroll i Salems förebyggande arbete. Du anställs på Socialförvaltningen men arbetar kommunövergripande och specifikt gentemot Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Din roll är att samordna, leda och utveckla det kommunövergripande preventiva arbetet.
Du kommer att arbeta nära förskolor, skolor, socialtjänst, fritid, polis och andra relevanta aktörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordna det förebyggande arbetet för unga med normbrytande beteende.
• Koordinera stöd- och behandlingsinsatser för barn och unga i riskzon.
• Utveckla samverkan mellan skola, kultur- och fritid, socialtjänst, polis och andra aktörer.
• Driva arbete inom områdena ungdomskriminalitet, psykisk hälsa (förslag: salutogent: psykisk hälsa), ANDTS samt våld i nära relationer.
• Ta fram, sprida och implementera förebyggande metoder och arbetssätt.
• Leda planering och analys av socialt preventivt och brottsförebyggande arbete.Publiceringsdatum2025-10-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, folkhälsa, beteendevetenskap eller liknande.
• Gedigen erfarenhet av att arbeta med förebyggande arbete kring ANDTS, våld i nära relationer, psykisk hälsa och kriminalitet.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, projekt eller processarbete inom kommunal verksamhet, gärna med fokus på barn och unga.
• Tidigare arbetsledande ansvar eller chefserfarenhet.
• Erfarenhet av tvärprofessionell samverkan, exempelvis mellan skola, socialtjänst, fritid och polis.
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med såväl samordning som uppsökande insatser.
• Stark kommunikativ förmåga och god förmåga att skapa relationer med barn, ungdomar och vuxna.
Meriterande
• Erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning.
• Erfarenhet av att utveckla nya verksamheter eller starta upp uppdrag inom förebyggande området.
• Erfarenhet att arbeta i en politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Initiativtagande, trygg i att arbeta självständigt och flexibel i nya situationer.
• Stark samarbetsförmåga och en förmåga att skapa relationer i förändringsarbete.
• Engagerad i att skapa hållbara lösningar för barn och ungas trygghet och livsvillkor.
• En inspirerande ledare som kan engagera andra i förändringsarbete.
• Strategisk i tanke men handlingskraftig i genomförandet.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst, heltid med individuell lönesättning.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2025-11-05.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt och varierande arbete där du får vara med och påverka på riktigt.
• Möjlighet att arbeta strategiskt med förebyggande insatser i nära samverkan med olika aktörer.
• En arbetsmiljö med engagerade kollegor och ett starkt tvärprofessionellt samarbete.
• Salems kommun erbjuder friskvårdstimme eller friskvårdspeng samt semesterväxling.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
43-53 000kr
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Förvaltningschef
Victoria Larsson victoria.larsson@salem.se 08-5325 97 20 Jobbnummer
9549951