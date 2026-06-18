Presschef
Region Jönköpings län / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-06-18
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Kommunikationsavdelningen
Vi söker dig som vill vara med och utveckla press- och mediearbetet i en organisation med ett brett och meningsfullt samhällsuppdrag.
Rollen som presschef
I Region Jönköpings län utgår vi ifrån vad som är bäst för alla som bor och verkar i Jönköpings län. Nu söker vi en presschef som vill vara med och utveckla och forma Region Jönköpings läns press- och mediearbete i en nyinrättad roll.
Som presschef har du ett övergripande funktionsansvar för Region Jönköpings läns press- och mediearbete. Du leder utvecklingen av arbetssätt och samverkan, samt skapar förutsättningar för ett samordnat, professionellt och förtroendeskapande pressarbete. Du är teamledare för pressteamet som består av tre medarbetare.
Du analyserar mediebilden och aktuella samhällsfrågor, bidrar i kommunikationsplanering inför större insatser, förändringar och händelser samt ger kvalificerat stöd till kommunikationsdirektör, regionledning och verksamheter i medie- och kommunikationsfrågor. I rollen ingår att hantera medieförfrågningar, arbeta med proaktiva medierelationer och bidra i arbetet med kommunikation vid kris och särskilda händelser. Som teamledare ansvarar du för att skapa struktur, samordning och goda förutsättningar för teamets arbete och utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Kommunikationsavdelningen är en del av Regionledningskontoret och ger kommunikationsstöd till hela organisationen. Vi arbetar både strategiskt och operativt med kommunikation inom hälso- och sjukvård, regional utveckling samt frågor som rör Region Jönköpings län som organisation och arbetsplats.
Avdelningen består av medarbetare med olika specialiteter och inriktningar. Tillsammans stöttar vi verksamheter och ledning i arbetet med att nå prioriterade mål. Vi utvecklar och förvaltar också våra kanaler, arbetssätt och kommunikationsprocesser för att skapa ett hållbart och effektivt kommunikationssystem.
Hos oss finns hög kompetens, starkt utvecklingsdriv och ett positivt förhållningssätt. Vi är stolta över vårt arbete och över ambitionen att vara en kommunikationsfunktion som gör skillnad varje dag.
I rollen är du underställd avdelningschef för kommunikationsavdelningen och arbetar nära kommunikationsdirektör, kommunikationschefer, regionledning och kollegor inom hela kommunikationsfunktionen. Du har också många externa kontaktytor med media, samverkansparter och nationella nätverk.Publiceringsdatum2026-06-18Profil
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete i en större organisation och av kvalificerat press- och mediearbete i komplexa eller känsliga frågor.
För den här rollen behöver du också ha erfarenhet av arbetsledning, samordning eller liknande inom kommunikation eller press, liksom erfarenhet av kriskommunikation. Vi värdesätter god förståelse för offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer, god kunskap om mediernas arbetssätt och logik samt förståelse för de lagar och regelverk som styr offentlig verksamhet.
Som person är du trygg, stabil och har gott omdöme. Du bygger goda relationer och samarbetar väl med andra, samtidigt som du har förmåga att stå för professionella bedömningar även när olika perspektiv eller intressen behöver vägas mot varandra. Du är lyhörd och har lätt för att sätta dig in i olika perspektiv, väga samman komplex information och göra välgrundade avvägningar.
Du trivs i en roll där du växlar mellan strategiskt utvecklingsarbete och frågor som kräver snabba beslut och omedelbar hantering. Som ledare skapar du engagemang, ger stöd och utmanar andra att utvecklas och nå gemensamma mål.
I den här rollen är körkort ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor arbeta med kommunikation som gör verklig skillnad.
Du blir en del av organisationens övergripande ledningsgrupp för kommunikation, som präglas av utvecklingsdriv och hög kompetens. Här finns ett nära samarbete mellan kollegor och en gemensam ambition att ständigt utveckla kommunikationsarbetet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer, kontakta Therese Vassnes, avdelningschef kommunikationsavdelningen. E-postadress: therese.vassnes@rjl.se
. Telefon: 072 – 238 32 47.
Vi har gärna kontakt med dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till samtal från försäljare av annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Välkommen med din ansökan senast den 29 augusti. När du ansöker om tjänsten vill vi att du bifogar ditt CV. Du kommer också att få besvara frågor om din erfarenhet och kompetens och ska därför inte bifoga något personligt brev.
Vi planerar att genomföra ett första digitalt intervjusteg den 2 och 4 september. Rekryteringsprocessen kommer också innehålla intervjuer på plats hos oss, rekryteringstester och arbetsprov.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R171/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9970484