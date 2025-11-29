Pre-collection agent
Brocc AB (publ) / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-11-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brocc AB (publ) i Stockholm
Pre-collection teamet är en väldigt central del av vår verksamhet, där du är ansiktet utåt mot våra kunder gällande betalningslösningar och inkassoärenden. Du kommer arbeta i ett team på fyra personer, och rapportera till vår collection team lead.
Detta är en långsiktig heltidstjänst i ett snabbväxande fintech bolag.
Om Rollen
Som kundtjänstmedarbetare i Pre-collection teamet blir du en nyckelspelare i hanteringen av kundärenden kopplade till betalningar och inkasso. Rollen innefattar kundservice och administration, och du kommer ha kontakt med både privatpersoner och företag. Vi söker dig som är trygg i att arbeta med telefonen som främsta verktyg och har en lösningsorienterad inställning.
Dina huvuduppgifter inkluderar:
Hantering av inkommande och utgående samtal kopplade till betalningar och inkasso.
Hantera och administrera ärenden relaterade till skuldsaneringar och förfallna betalningar, och ärenden till kronofogden.
Löpande kontakt med inkassobolag och andra samarbetspartners
Arbetstiderna är heltid, måndag-fredag 08:30-17:00.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en hög arbetsmoral och en lösningsorienterad attityd. Du är trygg med att arbeta med telefonen som främsta verktyg och är van vid att jobba service-inriktat och självständigt. I övrigt ser vi gärna att du har:
1-2 års arbetslivserfarenhet på hel-eller deltid i serviceinriktade miljöer.
Talar flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Har en gymnasieexamen
Vårt erbjudande
En långsiktig heltidstjänst.
Möjlighet att utvecklas inom bank, kredit och inkasso.
En dynamisk arbetsplats där du kan växa och ta ansvar.
Du kommer att vara en av två nyanställningar som samarbetar tätt i teamet och rapporterar till Collections Team Leader. Publiceringsdatum2025-11-29Om företaget
Brocc är en snabbväxande fintech-plattform på en spännande resa framåt. Vår plattform riktar sig till nordiska konsumenter som det främsta alternativet för sparande på krediter, insättningar och finansiell konsolidering. Vi erbjuder våra kärnprodukter, inklusive sparkonton, lagerfinansiering och konsumentlån, i en enhetlig användarupplevelse som omvandlar finansiella varor till mervärdesprodukter.
Vår strategi bygger på att erbjuda de bästa räntorna och hjälpa kunderna att realisera sin fulla sparpotential. Flera års investering har satt Brocc i en unik position att verkligen förändra konsumentfinansiering genom att ge kunderna möjlighet att fatta kloka ekonomiska val som förbättrar deras liv.
Vi lägger ner energi och laganda i vårt dagliga arbete - vi bygger lösningar för framtiden. Vi utmanar tanken på vad finansiella tjänster betyder för våra kunder och tänker ut nya sätt att leverera värde.
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Startdatum: Omgående/Så snart som möjligt Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brocc AB (publ)
(org.nr 556983-3204), http://www.brocc.se Arbetsplats
Brocc Kontakt
Jawad Mirbaz jawad.mirbaz@brocc.se Jobbnummer
9621131