Pre Sales Representative/Mötesbokare B2B

Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2
Kvalifikationer
Språkkrav
Svenska
Engelska
Meriterande
Alla övriga språk
Om jobbet
Som Pre Sales Representative/mötesbokare, har du en nyckelroll i företagets och teamets framgångar. Du skapar kundmöten, och banar därför väg för företagets försäljningsmöjligheter. Detta gör du genom att alltid ha en relevant prospekt-lista, och genom en konstant hög samtals-och mejlaktivitet. Du arbetar tillsammans med ditt team för att oavbrutet effektivisera processen från segmentering till ett välförankrat bokat kundmöte.
Du kommer att ingå i ett utav företagets inspirerande team, där dina tankar och idéer tillsammans med dina kollegors, kommer att bidra till och forma företagets framtida kultur. Du arbetar med såväl egna som teamets gemensamma mål, och du kommer dagligen att få coachning och stöd av teamets försäljningschef. Allt för att du ska lyckas så bra som möjligt i din roll!
Vem är du?
Du är en positiv och uthållig person, med stor känsla för ansvar och organisering i ditt arbete. Du är skicklig på att kommunicera med olika typer av människor, och gör alltid ditt yttersta för att upprätthålla en god kommunikation i varje samtal med kunder. Du är tävlingsinriktad och strävar i alla lägen efter att prestera på bästa nivå.
Vi erbjuder
Fast lön + hög provision
Löpande och gedigna säljutbildningar
Möjligheten att prospektera gedigna tjänster
En möjlighet att vara med på en utmanande och stimulerande resa
En utvecklande och inspirerande miljö
Kort uppstartssträcka
Säljtävlingar med attraktiva priser
Interna karriärmöjligheter
Om Säljpitch.se
Säljpitch hjälper företag att öka sin försäljning på kundens mest gynnsamma sätt, och vi är flexibla i vårt tillvägagångssätt. Vi expanderar ständigt, och är just nu i en fas där ett av våra affärsområden behöver extra förstärkning.
