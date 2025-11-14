Prduktspecialist
2025-11-14
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Cykel, Bilvård, Båt, Bygg, Verktyg, Fritid, Hem och Kontor/Teknik. Biltema är ett starkt varumärke med fler än 160 butiker runt om i Norden och som nu är inne i en spännande expansionsfas med målsättning att inom de närmsta åren öppna ett drygt 15-tal nya varuhus i Norden.
Biltema Nordic Services AB är ett servicebolag inom Biltema med olika avdelningar som tillsammans levererar en helhetslösning för varuhusens sortiment och drift.
Stora delar av Biltemas sortiment är produkter som lanseras under det egna varumärket "Biltema". Utvecklingsavdelningen i Helsingborg levererar digitala lösningar för våra nordiska marknader inklusive e-handelskoncept och "Köp & Hämta".Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Vi söker nu en Produktspecialist till Biltema, gärna med kunskap inom områdena Båt och/eller Cykel. Som Produktspecialist är du en viktig del av produktteamet och stöttar våra Produktchefer i arbetet med att utveckla och förvalta Biltemas sortiment - från idé till färdig produkt på hyllan.
Du assisterar i att följa sortimentet genom hela produktlivscykeln och bidrar till att våra produkter håller hög kvalitet, är konkurrenskraftiga och speglar Biltemas varumärke. I rollen arbetar du nära produktchefer, inköp, marknad och våra systerbolag inom koncernen för att säkerställa att produktinformationen är korrekt, kommunikationen tydlig och processerna effektiva.
Som produktspecialist är du även ansvarig för att besvara produktfrågor från Biltemas butiker och kundservice.
Som Produktspecialist rapporterar du till en Affärsområdeschef och blir en del av ett engagerat, internationellt team där samarbete och engagemang är centralt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stödja Produktchefer i utveckling och implementering av produktstrategier och planer
• Assistera i hantering av produktlivscykeln - från produktutveckling till lansering och utfasning
• Delta i marknadsanalyser och konkurrensundersökningar för att identifiera trender och kundbehov
• Samordna och följa upp projektuppgifter inom produktteamet
• Hjälpa till att säkerställa tydlig och korrekt produktpresentation på Biltemas webbplatser
• Delta i testning och analys av produktprover
• Ansvara för kommunikation kring produktfrågor från Biltemas butiker och kundservice
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning, gärna med kompletterande erfarenhet inom produktutveckling, handel eller projektarbete
• 1-3 års relevant erfarenhet, gärna inom produktadministration, inköp eller detaljhandel
• Grundläggande förståelse för teknik, funktion och specifikationer bakom produkter
• God kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta över avdelningsgränser
• Förmåga att strukturera, prioritera och hålla deadlines
• Flexibilitet och lösningsorienterat arbetssätt
• God datorvana, särskilt i Officepaketet
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Som person är du:
• Noggrann och ansvarstagande
• Strukturerad och serviceinriktad
• Analytisk och nyfiken på att förstå produkter och processer
• En lagspelare som gärna hjälper till där det behövs
• En god representant för Biltemas värderingar: Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och reda samt Flexibilitet
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Hilda Karlsson - hilda.karlsson@biltema.com
Enligt överenskommelse
