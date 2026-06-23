Präst i Övre Älvdals församling
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2026-06-23
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Övre Älvdals församling utgör Torsby kommuns nordöstra del.
Våra kyrkobyggnader finns i Höljes, Bograngen, Långav, Nyskoga och Stöllet. Tre av kyrkorna ligger längs Klarälven som ringlar sig genom hela församlingen. Älven erbjuder under sommartid ett rikt fritidsliv. Fiske, paddling och emellanåt kylslagna bad är populärt. Många använder även älven för äventyrliga flottfärder. För de som inte badar i älv eller sjö finns badhus i Sysslebäck, där är fisket dock mycket sämre. De andra två kyrkorna ligger i mytiska Finnskogen. Ett populärt rekreationsmål med vandringsleder mellan Finngårdarna. Skogarna har ett rikt djurliv och jakt än en stor fritidsaktivitet för många församlingsbor. Älgjakten lockar folk tillbaka till hembygden och kryddar tillvaron med utländska gäster. Vintertid brukar snön ligga djup på de högt belägna skidanläggningarna. Långberget där längdåkning är specialitet och Branäs där utförsåkning är paradgren. Befolkningen i Torsby kommun fördubblas när anläggningarna är fullbelagda, med många gånger långväga gäster.
Stora avstånd är något som befolkningen är van vid och bil är nästintill nödvändigt, men inte alltid ont. Höljes är väl känt för sina tävlingar i Rallycross och folkrace är en stor sport för många familjer i församlingen.
Vår verksamhet inkluderar hela församlingens yta. Gudstjänster firas förutom i våra kyrkor, på hembygdsgårdar och sätrar. Även älvkanten och någon sjö besöks under sommaren. Vår och vinter konserter med våra körer, vandrar mellan kyrkorna och sommarens musikprogram sprider ut sig så att många kan ta del, utan långa bilfärder.
Barnverksamhet koncentreras till skolorna, som finns i Stöllet och Sysslebäck.
Din roll: I jobbet som Komminister ingår traditionella prästuppgifter med gudstjänster, kyrkliga handlingar, konfirmand- och barnverksamhet och det är ett krav att du är prästvigd i Svenska kyrkan samt har B-körkort och tillgång till egen bil.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du är trygg i din självbild, med ditt uppdrag och i din tro/livsåskådning. Du förstår, månar om och uppskattar de mindre sammanhangen.
Vi söker dig som skapar och upprätthåller goda relationer, som kan organisera och sätta gränser både för dig själv och i verksamheten. Har god förmåga att möta människor i olika åldrar och sammanhang. Trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så vänta inte till sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Komminister". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övre Älvdals församling
(org.nr 252004-2801), https://www.svenskakyrkan.se/OvreAlvdal
Långav 24 (visa karta
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680 60 SYSSLEBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
kyrkorådets ordförande
Hans Nordberg HansUrban.Nordberg@svenskakyrkan.se 070-668 10 04 Jobbnummer
9974202