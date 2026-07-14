Praktikanter målare SÖKES
Pivot Gruppen AB / Målarjobb / Upplands Väsby Visa alla målarjobb i Upplands Väsby
2026-07-14
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Vill du lära dig ett hantverk och få värdefull erfarenhet i sommar?
Vi på Pivot Gruppen AB söker just nu drivna praktikanter (tjejer och killar) för utomhusmålning av trävillor.
Det här är den perfekta praktikplatsen för dig tycker om att jobba med händerna, trivs utomhus och vill ha en aktiv sommar. För rätt person finns det även goda chanser till sommarjobb eller provanställning efter avslutad praktik!
Start: Omgående (inom 3 dagar) eller enligt överenskommelse.
Erfarenhet: erfarenhet av tidigare praktiskt arbete krävs – vi lär dig om måleri, förarbete och verktyg på plats!
Meriterande: Om du har målat lite tidigare eller går ett praktiskt gymnasieprogram (t.ex. bygg och anläggning).
Alla som vill lära sig ett praktiskt yrke och har mycket energi är välkomna att ansöka.
Sök din praktikplats direkt via mail! Skicka ett kort mail om vem du är och varför du vill göra praktik hos oss till: jobba@pivotgruppen.se
⚠️ GLÖM INTE ATT LÄMNA DITT TELEFONNUMMER i mailet så att vi kan ringa upp dig direkt!
Välkomna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@pivotgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktik 20206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pivot Gruppen AB
(org.nr 559524-6942)
194 47 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Jobbnummer
10002753