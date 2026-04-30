Praktik- trafikutformning och hastighetsanalys
Arbetsplatsen
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer. Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Om praktikplatsen
Vill du vara med och utveckla framtidens gator?
Enheten Utformning gata och park söker nu en praktikant inför höstterminen 2026. Praktiken riktar sig till dig som studerar samhällsplanering, trafikplanering eller ett närliggande område, och som har ett intresse för utformning av stadsmiljöer.
Enheten består av 14 medarbetare med kompetens inom trafikplanering, landskapsarkitektur, tillgänglighet, trädfrågor och projektledning. Vårt uppdrag är framför allt att bidra med vår kompetens i de investeringsprojekt som drivs inom förvaltningen. Utöver det arbetar vi också med att ta fram nya utformningsprinciper.
Om praktiken
Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att delta i ett pågående projekt om hur gator kan utformas för olika hastigheter (30, 40 och 60 km/h). Inom ramen för uppdraget får du arbeta med verkliga frågeställningar, följa arbetet på nära håll och bidra med egna analyser.
I praktiken innebär det att du samlar in, organiserar och analyserar information om olika gator och hur de fungerar i verkligheten. Målet är att förstå sambandet mellan hur en gata ser ut och vilken hastighet trafiken håller. Ditt arbete blir en viktig del i att ta fram kunskap som används när man planerar och utvecklar stadens gator.
Du kommer bland annat att:
Inventera gator i Göteborg med omnejd (t.ex. Mölndal och Kungsbacka)
Dokumentera gatumiljöer genom fotografering
Sammanställa information om skyltad hastighet och uppmätta hastigheter
Strukturera och sammanställa material i ett analysunderlag
Analysera samband mellan gatans utformning och faktisk hastighet, till exempel:
o förekomst av hastighetsdämpande åtgärder exempelvis vägbulor, planteringar och avsmalningar
o gaturummets bredd, funktion och karaktär
o andra faktorer som kan påverka hastighetsnivån
Identifiera mönster och gemensamma parametrar mellan olika gatutyper
Utöver detta finns möjlighet att delta i enhetens möten, följa vårt arbete i pågående projekt och bidra i andra projekt utifrån ditt intresse. Som praktikant hos oss blir du en del av vårt team och får en värdefull inblick i hur vi arbetar med att utveckla och utforma Göteborgs stadsrum.
Hos oss får du
Praktisk erfarenhet av ett aktuellt stadsutvecklingsprojekt
Möjlighet att bidra till verkliga planeringsunderlag
Handledning och stöd i både metod och analys
En varierad vardag med både fältarbete och kontorsarbete
Möjlighet till distansarbete
Praktiken är obetald och arbetsplatsen är belägen på Köpmansgatan 20 i våra nyrenoverade lokaler.
Vi söker dig som:
Studerar inom exempelvis samhällsplanering, fysisk planering, väg och vatten, trafikplanering eller liknande
Har ett intresse för stadsmiljö, trafiksäkerhet och hur människor rör sig i staden
Är samarbetsinriktad och kommunikativ
Har god analytisk förmåga och gillar att se mönster i data
Har grundläggande kunskaper i GIS (meriterande)
Har möjlighet att genomföra fältarbete på plats
Praktikstart sker enligt överenskommelse under höstterminen 2026
Ett digitalt möte hålls för att stämma av förväntningar
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen
9885355