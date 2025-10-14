Power - Varuhuschef Lund
2025-10-14
POWER startade i Danmark år 2015, därefter öppnade vi butiker i Finland. 2017 öppnade vi e-handel i Sverige och senare samma år kom POWER till Norge. Idag är POWER Nordens nya elektronikjätte med nästan 268 varuhus och mer än 6000 medarbetare fördelat på fyra länder. På POWER vill vi alltid ligga steget före eftersom vi vet att genomtänkta, effektiva lösningar håller priserna låga samtidigt som det ger kunderna den bästa köpupplevelsen.
POWER Sverige AB som är namnet på vårt företag i Sverige ägs av POWER Retail Sweden AB och POWER International AS beläget i Norge. Den norska koncernen driver även POWER i Norge, Danmark och Finland. POWER International AS ägs i sin tur av AWILHELMSEN AS och Dolphin Invest AS.
Vårt mål är att skapa ett hälsosamt och lönsamt företag som säkerställer trygga arbetsplatser för nuvarande och framtida medarbetare. Det ska vi göra genom effektiva lösningar som gynnar våra kunder med minsta möjliga negativa påverkan på miljö- och omvärld.
Vi söker en passionerad, engagerad och driven Varuhuschef till Lund!
POWER erbjuder dig en varierad vardag, där ingen dag är den andra lik och där lösningsförslag och dialog med kunden står i centrum. Ett av våra ambitiösa mål är att bli världens mest kundvänliga varuhus. Vi vill att du ska brinna för att vara en del av det! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på sex månader, tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Rollen
Varuhuschefen har det yttersta ansvaret för driften av varuhuset, med fullt fokus på kundnöjdhet och medarbetarnas engagemang. Det är viktigt att du är en inspirerande ledare som drivs av att utveckla teamet och affären, tillsammans med ledningsgruppen i varuhuset. Det gemensamma målet är lönsamhet och tillväxt.
Vi vill att du är flexibel och öppen för förändringar. Då branschen och den vardag vi verkar i är i ständig förändring behöver vi löpande anpassa oss för att tillgodose våra kunders och medarbetares förväntningar.
Dina ansvarsområden är bland andra:
• Att utveckla en optimal ledningsgrupp samt utveckla medarbetare i varuhuset
• Ansvar för arbetsmiljön i hela varuhuset
• Vara ständigt uppdaterad och ta ansvar för samtliga nyckeltal
• Driva och följa upp varuhusets försäljning och resultat
• Upprätta, följa upp och arbeta enligt detaljerade planer, mål och struktur
• Ansvar för att inventeringar sker och är korrekta
• Planering och genomförande av olika typer av möten såsom morgonmöten, personalmöten, medarbetarsamtal etc
Planera för och säkra genomförandet av kampanjer

Profil
Ledarskap, försäljning, resultat och kundfokus är något du finner intressant, stimulerande och utvecklande. Du föregår med gott exempel och delar med dig av dina erfarenheter och tycker om att sprida härlig energi. Du har en utpräglad vilja och förmåga att ta ansvar och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Vi förväntar oss även att du är positiv, initiativrik samt inställd på att arbeta även kvällar, helger och röda dagar.
Vi ser gärna att du:
• Är en entreprenör som är innovativ, lösningsorienterad samt har stort driv
• Är en ledare som ständigt utvecklar medarbetarna och bygger högpresterande team
• Tar ansvar för att ditt team i varuhuset har rätt information och utbildning
• Har erfarenhet från försäljning, ledarskap och retail
• Har ett brinnande intresse för hemelektronik
• Motiveras av förändring, att överträffa mål samt säkerställa varuhusets resultat
• Tar ett tydligt ansvar för att säkra att kunderna får den allra bästa kundupplevelsen
• Ser till varuhuset alltid har en hög varuhusstandard och rätt bemanning
Vi erbjuder dig:
• Villkor enligt gällande kollektivavtal mellan Unionen och Svensk Handel
• Bra förmåner såsom t ex personalrabatt och friskvårdsbidrag
• Värdefull erfarenhet inom säljmetodik, kundbemötande och varuhusdrift i nära samarbete med andra duktiga medarbetare
• Bra och kontinuerlig utbildning med noggrann uppföljning
• Goda utvecklingsmöjligheter samt attraktiva karriärmöjligheter
Vi har en vinnarkultur där vi når våra mål med mod, glädje och entusiasm. Våra värdeord är öppen, ärlig, proffsig och "på". Hos oss har du 100 % mandat.
Låter detta som något för dig? Då är du välkommen till möjligheternas arbetsplats hos oss på POWER!
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Emil Nilsson på telefon, 070-5591192 eller Mårten Näsvall på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
Ersättning

Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
