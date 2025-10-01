Postdoktorer I Energivetenskaper - Compel
Postdoktorer i Energivetenskaper med fokus på modellering av termisk rusning (COMPEL)
Beskrivning av arbetsplatsen
Denna tjänst är knuten till avdelningen för värmeöverföring vid Institutionen för Energivetenskaper.
På avdelningen bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling och användning i olika elektro- och termomekaniska system där studier av värmeöverföring, strömningsmekanik, reaktiva flöden samt strukturmekanik spelar en central roll. I synnerhet är förbättrad förståelse för turbulenta, reaktiva- och flerfasflöden tillsammans med materialvetenskap och nya tillverkningstekniker nyckeln till förbättrade värmeöverföringsmekanismer och effektivare användning av energi. Vid avdelningen arbetar cirka 25 kollegor, varav 15 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien och Nordamerika.
Mer information om avdelningen för värmeöverföring på LTHs webbplats.
COMPEL, "COMPetence for the ELectrification of the transport system", är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: från materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning till batterisäkerhet.
Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.
Särskild ämnes- och projektbeskrivning
Detta projekt är fokuserat på utvecklingen av reagerande strömningsmodeller för termisk rusning i battericeller, paket, moduler, och system. Generellt sett är termisk rusning en kedjereaktion som leder till okontrollerad frigörelse av battericellens energi, vilket i sin tur kan leda till bränder som är svåra att släcka. Projektet kommer att genomföras i nära samarbeten med Scania Industrial Battery Systems och med COMPEL-partners. Syftet med postdoktor projektet är att utveckla nästa generations simuleringsmetodik för att förutsäga termisk rusning på cellnivå. Förbrännings- och gasmodellen som utvecklats på cellnivå kommer sedan att matas in i arbetet för att exakt förutsäga termisk rusning på pack-, modul- och systemnivåer.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden är att:
Bygga modeller som beskriver termisk rusning, främst i openFOAM
Forskning i ytterligare forskningsprojekt i batterimodelleringsområdet.
Analysera och publicera resultat i väletablerade vetenskapliga tidskrifter inom ämnesområdet.
Samverka med teamet för utveckling av innovativ forskning inom ämnesområdet.
Samverka för att söka extern forskningsfinansiering till ömsesidig nytta.
Delta i undervisning, inklusive handledning av examensarbeten och doktorander.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
För annonsen i sin helhet se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:860702/
