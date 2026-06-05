GRC-specialist inom intern kontroll och riskhantering
Avaron AB / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du vara med och utveckla arbetet inom intern kontroll och riskhantering i en verksamhet där struktur, regelefterlevnad och verksamhetsnytta står i centrum? I den här rollen får du en central position i att planera, genomföra och följa upp internkontrollarbetet, samtidigt som du stöttar verksamheten i att utveckla processer, riskhantering och kontrollmiljö.
Du förvaltar internkontrollramverket och blir en viktig partner till process- och kontrollägare. Rollen spänner över analys, uppföljning, rapportering och förändringsledning, med särskilt fokus på införandet av ett nytt GRC-system och nya arbetssätt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera operativt arbete med utveckling och ha verklig påverkan på hur styrning och kontroll fungerar i praktiken.
ArbetsuppgifterDu identifierar och analyserar risker i verksamhetsprocesser och stöttar processägare i att bedöma nya risker samt utveckla kontrollmiljön.
Du planerar och genomför tester av nyckelkontroller och bidrar med råd kring omfattning, design och genomförande.
Du analyserar, sammanställer och rapporterar resultat från självutvärderingar och tester av kontrollernas effektivitet.
Du vägleder process- och kontrollägare i arbetet med att hantera kontrollbrister, observationer och incidenter samt följer upp åtgärdsplaner.
Du driver införandet av ett nytt GRC-system och stöttar verksamheten och medarbetare i övergången till nya arbetssätt.
Du bidrar till utveckling och dokumentation av processer, risker och kontroller för att skapa ett mer proaktivt och kvalitativt arbetssätt.
KravRelevant akademisk examen inom ekonomi, finans eller juridik.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från en liknande roll, exempelvis inom internkontroll eller revision.
Förståelse för internkontroll.
Praktisk erfarenhet av att utforma planer för övervakning av kontroller, arbeta med kontrolldesign och utvärdera effektiviteten i kontrollutförandet.
Erfarenhet av att identifiera och hantera operativa risker och riskindikationer samt att ta fram och följa upp åtgärdsplaner.
Stort intresse för att utveckla och kvalitetsförbättra processer.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt lätt för att samarbeta med olika delar av verksamheten.
MeriterandeKunskap om och erfarenhet av internkontrollramverk som COSO och SOX.
Förståelse för IT-generella kontroller.
Erfarenhet av att modellera och dokumentera processer i något EA-verktyg.
Erfarenhet av att driva eller delta i projekt och systemimplementationer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857439-2037905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9949525