Sjuksköterska (Deltid) till HVB-hem
C/O Vård Syd AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-06-05
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Är du en engagerad sjuksköterska som brinner för att göra skillnad i unga människors liv? Vi söker nu en sjuksköterska på deltid till vårt HVB-hem, där vi erbjuder en trygg och stödjande miljö för flickor i behov av vård och omsorg.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Villa Bergerska kommer du att ha en viktig roll i att säkerställa en trygg läkemedelshantering för våra flickor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Att hämta ut, administrera och fördela mediciner enligt ordination.
Att ha en nära dialog med läkare och annan sjukvårdspersonal.
Att följa och dokumentera flickornas medicinska behov och utveckling.
Att ge råd och stöd till personal och boende kring hälsa och medicinering.
Att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och riktlinjer för läkemedelshantering.
VÅR MÅLGRUPP
Villa Bergerska är ett HVB-hem som tar emot flickor 15-19 år med olika bakgrund och behov. Vi har möjlighet att ta emot flickor både enligt SoL och LVU med kort varsel, dygnet runt.
VI SÖKER DIG SOM
Är legitimerad sjuksköterska.
Har god kunskap om läkemedelshantering och dokumentation.
Är ansvarsfull, empatisk och har god samarbetsförmåga.
Trivs med att arbeta självständigt men också i team.
ANSÖKAN
Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister för HVB.
Rekrytering sker löpande.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
B-körkort är ett krav.
Veckoarbetstid: 8 tim
Start V.29 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: hanna@villabergerska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C/O Vård Syd AB
(org.nr 556830-1211)
Brandshultsvägen 53 (visa karta
)
313 91 OSKARSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Villa Bergerska Kontakt
Föreståndare
Hanna Nilsson hanna@villabergerska.se 070-4489082 Jobbnummer
9949524