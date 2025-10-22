Postdoktoral tjänst i Kvantitativ Genetik
2025-10-22
Institutionen för växtförädling
Är du den vi söker? En högt motiverad postdoktor i början av din karriär?
Om jobbet
Prof. Gutierrez vid Sveriges lantbruksuniversitet söker en motiverad, skarp postdoktor i början av sin karriär för att stödja forskning inom kvantitativ genetik med tillämpning på genomisk optimering av växtförädlingsstrategier som bidrar till nya förädlingsverktyg och påskyndar upptäckter. Tjänsten kommer att erbjuda möjligheter att utforska flera angreppssätt för att lösa optimeringsstrategierna, inklusive simulationsbaserad analys, big data-analys, statistisk modellering, linjära blandade modeller och maskininlärning bland annat.
Positionen är väl lämpad för en individ som är intresserad av kvantitativ genetik och dataanalys och som önskar ansluta sig till ett produktivt och samarbetande team av forskare som är entusiastiska över att förstå komplexa egenskaper och deras interaktion med miljön genom att använda stora datamängder för att lösa tillämpade avelsproblem.
Din bakgrund
• Doktorsexamen i kvantitativ genetik, förädling eller statistik är nödvändig
• Goda kunskaper i teoretisk och tillämpad kvantitativ genetik
• Erfarenhet av att hantera och bearbeta stora genomiska datamängder samt genomiska
Erfarenhet av att hantera och bearbeta stora genomiska dataset samt modellering för genomisk prediktion är väsentlig
• Utmärkt förståelse för experimentell design och modellering är nödvändig
• Erfarenhet av GWAS är meriterande
• Stark kompetens i kommandorad- och kodning/programmering (t.ex. R, Python, Linux-system) erfarenhet av programvara för bearbetning och analyser av stora genomiska uppsättningar
• Kunskap och erfarenhet av fenotypning av grödor under fältförhållanden
• Dokumenterad erfarenhet av att skriva och publicera i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter
• Förmåga att arbeta i team samt självständigt, organisera och prioritera arbetsbelastning
• Utmärkt kunskap i talad och skriftlig engelska
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) främjar ett hållbart liv genom vetenskap och utbildning. Genom att betona samspelet mellan människor, djur, ekosystem och ansvarsfull användning av naturresurser, stödjer vi hållbar social utveckling och förbättrar levnadsvillkoren på vår planet. Våra huvudcampus ligger i Alnarp, Umeå och Uppsala, men vi bedriver även aktiviteter vid forskningsstationer, försöksparker och utbildningsplatser runt om i landet. SLU bedriver banbrytande forskning och är en global ledare inom flera viktiga forskningsområden, inklusive att vara det tredje universitetet i världen för jordbruk och skogsbruk.
Institutionen för växtförädling undervisar och utför strategisk och tillämpad forskning på trädgårds- och jordbruksgrödor med målet att tillhandahålla kunskap, verktyg och produkter för en biobaserad ekonomi, förbättrad miljö och människors hälsa. Vi använder ett brett spektrum av både konventionella och moderna förädlingsteknologier, från fältförsök och utvärdering av genetisk mångfald till genetiska, omics-, bioteknologiska, biokemiska och fysiologiska metoder.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vaxtforadling/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Februari 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-12-08.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
