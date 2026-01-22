Postdoktor Molekylär neurogenetik
2026-01-22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Molekylär Neurogenetik vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om den mänskliga hjärnan och dess relation till sjukdomar och ligger i internationell framkant inom sitt område.
Du kan läsa mer om våra projekt på vår https://www.molecular-neurogenetics.lu.se/
Forskargruppen leds av Professor Johan Jakobsson och inkluderar ytterligare 14 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu ny postdoktor inom ett projekt med fokus på endogena retrovirus och deras potentiella roll i Alzheimers sjukdom. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.
Projektbeskrivning
Projektet fokuserar på att med avancerade bioinformatiska metoder analysera tillgänglig storskalig RNA-sekvenseringsdata från patienter med Alzheimers sjukdom för att identifiera utryck av endogena retrovirus.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.
Som postdoktor inom forskargruppen deltar du i ett forskningsprojekt med fokus på endogena retrovirus och dess roll i Alzheimers sjukdom. Dina uppgifter inkluderar att designa, utföra och tolka avancerad bioinformatisk analys.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom XX. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas och du ska ha avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag.
- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- pedagogisk förmåga.
- Goda kunskaper bioinformatisk analys
- Erfarenhet av forskning om den mänskliga hjärnan och dess celler
- Erfarenhet att arbeta tillsammans i en teammiljö
- God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment
- God förmåga att fungera bra i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner
- Positiv inställning och med ett driv att lyckas
- God förmåga att presentera forskning i tal och skrift
- Kunskaper inom engelska språket både muntligt och skriftligt
Meriterande för anställningen är:
- Kunskaper inom cellulära mekanismer relaterade till hjärnans sjukdomar
- Tidigare erfarenhet av forskning på endogena retrovirus och/eller transposabla element
Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på två år, 100% med startdatum den 15 mars 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.
Anställningen är tidsbegränsad till minst två år, max tre år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Månadslön
