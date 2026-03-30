Postdoktor med fokus på väderextremer
2026-03-30
Vill du vara med och ta fram morgondagens kunskap om klimatet och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om framtida klimat kompletterar nu Rossby Centre sin verksamhet. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer.
Rossby Centre är SMHIs klimatforskningsenhet. Här fördjupas kunskap om framtidens klimat och dess effekter genom beräkningar med klimatmodeller och avancerad dataanalys. Arbetet med att ta fram klimatinformation och tillhörande data är en viktig grund för beslut om klimatanpassningsåtgärder inom samhälle och näringsliv.
Vi söker en postdoktor med vetenskaplig kompetens inom klimatsystemet. Du kommer arbeta med analys av högupplösta klimatdata, den bakomliggande fysik samt riskbaserad attribution av väderextremer och utveckling av statistiska analysmetoder inklusive maskininlärning. Arbetet inkluderar att presentera och publicera vetenskapliga resultat.
Arbetet bedrivs inom olika forskningsprojekt, bl.a. inom "Attribution av extrema händelser" och EU projektet ASPECT, i samverkan både med andra arbetsgrupper inom SMHI och oftast i ett internationellt sammanhang. Detta ger goda möjligheter att utveckla internationella nätverk och kommunikationsförmåga. Profil
Vi söker dig som har en doktorsexamen från universitet eller högskola inom klimatvetenskap, meteorologi, atmosfärsvetenskap, fysik eller annat närliggande område med relevans för väder eller klimat. Du har god förståelse för klimatdata och deras vetenskapliga betydelse i samband med väderextremer, samt erfarenhet av och förmåga att analysera klimatdata. Kunskap om extremväders fysik och dynamik är meriterande. Vi söker dig som har erfarenhet av att tillämpa statistiska metoder och erfarenhet av maskininlärningsmetoder är meriterande.
Du har god vana av att arbeta i beräkningssystem baserade i Linux-miljö samt programmeringskunskaper i exempelvis Python, Fortran eller Shellscript. Erfarenhet av flera av dessa språk är meriterande.
Du behärskar engelska väl i tal och skrift. Kunskaper i svenska är en fördel, och om du ännu inte talar svenska ser vi gärna att du har en vilja att lära dig språket.
Arbetet sker ofta i nära samarbete med kollegor inom SMHI samt i nationella och internationella forskningssamarbeten. Därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, bidrar till en kollegial arbetsmiljö och har god vana att dokumentera och redovisa ditt arbete.
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och initiativtagande. Du har en god analytisk problemlösningsförmåga och kan leverera resultat med hög kvalitet inom givna tidsramar.
Anställningsform: Tjänsten är tidsbegränsad till två år med möjlighet för ett tredje år.
Placeringsort: Norrköping
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
