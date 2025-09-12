Postdoktor inom ytbeläggningar för trä
2025-09-12
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Vill du vara med och forma framtidens hållbara material? Vi söker en engagerad postdoktoral forskare för att utveckla ytbeläggningar för trä och tillsatser som möter både hållbarhetsmål och industrins krav inom träkompositindustrin. I det här projektet får du möjlighet att kombinera spetskompetens inom polymerteknik med praktiska lösningar för en grönare framtid. Har du en stark forskningsbakgrund och ett intresse för innovation? Då kan detta vara nästa steg i din akademiska karriär!
Träindustrin och relaterade industrier söker nya metoder, teknologier och material för att minska beroendet av ohållbara processer och fossilbaserade ämnen, som svar på samhällets krav på gröna alternativ med bibehållen hög prestanda och minskad miljöpåverkan. Ytbeläggningar är avgörande för att skydda träkonstruktionsmaterial och förbättra deras funktionalitet - men är samtidigt ett exempel på fortsatt fossilberoende.
Branschen efterfrågar därför säkrare och mer hållbara alternativ som behåller goda prestanda och minskar den ekologiska påverkan. Forskargruppen i Uppsala har beviljats finansiering från Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) för projektet BLUECOAT, med start hösten 2025. Genom att undersöka olika bio-baserade råmaterial syftar projektet till att utveckla säkra, hållbara, bio-baserade och koldioxidsnåla ytbeläggningsformuleringar för marina, textila och träkonstruktionssektorer - områden som ställer höga krav på utseende och beständighet.
Arbetsuppgifterna inkluderar också nära samarbete med övriga projektpartners i det europeiska projektet samt medverkan i framtagning av forskningsrapporter.
Eftersom postdoktorala anställningar är meriterande tjänster för juniora forskare söker vi i första hand kandidater med doktorsexamen som är högst tre år gammal vid ansökningstidens slut, inom ett av följande områden: materialvetenskap, polymerteknik, kemi, kemiteknik, trävetenskap eller liknande discipliner.
Erfarenhet av att studera och tillämpa skyddsmedel eller ytbeläggningar för träprodukter är meriterande. Tidigare användning av analytiska instrument ses också som en fördel. Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vi söker en högt motiverad person med intresse för en fortsatt akademisk karriär inom polymerteknik med tillämpning inom träindustrin. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid: (1) Sökandens vetenskapliga kompetens inom trä- och polymerteknik, samt (2) Förmågan att utveckla en självständig forskningslinje som kompletterar pågående forskning inom gruppen. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Särskilt viktigt är förmågan att arbeta konstruktivt i en liten forskargrupp och att ta egna initiativ.Om företaget
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala är huvudfokus trävetenskap och teknik, med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt ackrediterad testning av träprodukter och träskydd. Läs mer om vår institution på: https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Uppsala
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
100%
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-10-05.
