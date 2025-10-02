Postdoktor inom subcellulär transport
2025-10-02
Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science. Institutionens verksamhet bedrivs i Natrium, Medicinareberget i Göteborg.
Vi söker en postdoktor för att gå med i vår forskargrupp under två år (https://dbojar.com/bojar-lab/).
Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra cellbiologiska, biokemiska analyser, knockout- och systembiologiska mätningar för att mekanistiskt belysa den subcellulära transporten av glykoproteiner i däggdjursceller.
Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta både experimentellt och beräkningsmässigt.
Experimentellt kommer de att odla och arbeta med olika däggdjurscellinjer. Exempel på tekniker inkluderar rekombinant proteinproduktion, glykanmatriser, glykomik och högkapacitetsscreeningsanalyser.
Beräkningsmässigt kommer de att utveckla och förbättra modeller för att förutsäga protein-glykanbindning och använda AI, datavetenskap och bioinformatik för att identifiera och designa glykanbindande proteiner med önskade bindningsspecificiteter.
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
• PhD i biovetenskap
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
• Visade kunskaper i däggdjurscellodling under de senaste tre åren
Meriterande:
• Goda kunskaper i glykobiologi
• Goda kunskaper i Python
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad på 2 år på heltid (100%) med placering på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Start i januari 2026.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Daniel Bojar, daniel.bojar@gu.se
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
• Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
• Ett följebrev som beskriver (i) tidigare forskning och (ii) framtida forskningsintressen (högst två sidor).
• Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. De åberopade meriterna ska vara dokumenterade, bestyrkta och översatta till engelska.
Samtliga bilagor ska vara namngivna på ett sätt som tydligt visar dess innehåll.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-22
