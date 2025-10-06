Postdoktor inom molekyl dynamik
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som medlem i PDC:s grupp Scientific Services kommer du att arbeta med NAISS (https://www.
naiss.se/) användarstöd samt utveckling av mjukvara, för att underlätta forskning, dataanalys och arbetsflöden för forskare vid KTH och i hela Sverige. Målet är att ge forskarna det stöd de behöver för att utnyttja de nationella HPC-resurserna på bästa sätt.
PDC är involverad i utvecklingen av GROMACS, en öppen källkodsmjukvara för molekyl dynamik som är optimerad för superdatormiljöer.
I rollen fungerar du som en viktig kommunikationslänk mellan NAISS, Scientific Services och det lokala utvecklingsteamet för GROMACS.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
samt våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom kemi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Du skall även ha avancerade kunskaper om datorberäkningar inom kvantkemi på HPC resurser.
- Sökande ska ha en god förmåga att kommunicera med användare och kunna nå ut och informera om verksamheten.
- Det krävs vidare att den sökande besitter en god samarbetsförmåga och självständighet.
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- God förmåga att uttrycka dig på engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav då det är en central del av det dagliga arbetet.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Det är meriterande att den sökande har god kännedom om och kontakter med det svenska nätverket av forskare som idag använder de nationella superdatorresurserna.
- Vi ser gärna att du har en bred kunskap i andra program som används inom området och att du har förkunskap gällande programmet GROMACS.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
