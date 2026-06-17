Postdoktor inom medicinsk teknik
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2026-06-17
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Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.
Om avdelningen
Avdelningen för medicinsk teknik är en del av Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver grundforskning inom utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system för att förstå de underliggande principerna. För oss är det lika viktigt att studera materialens inverkan på biologiska processer som biologiska processers inverkan på material.Vår ambition är att skapa en dynamisk undervisning- och forskningsmiljö som är internationellt erkänd för sin excellenta förmåga att sammanföra grundforskning med kliniska tillämpningar.
Anställningen är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik i den interdisciplinära forskargruppen EMBLA som leds av professor Maria Tenje. Gruppen bedriver framgångsrik och internationellt erkänd forskning inom organs-on-chip och droppbaserad mikrofluidik i samarbete med forskarlag vid flera olika svenska och utländska universitet. Forskningsfinansiering har erhållits genom flera prestigefyllda anslag, bl.a. från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och European Research Council (ERC).
Projektbeskrivning
Organs-on-chip är ett växande forskningsfält med ambitionen att på sikt ersätta traditionella djurförsök. Ett speciellt fokus för vår forskargrupp är att använda integrerad akustik för att manipulera och studera celler i tredimensionella odlingsmiljöer som efterliknar kroppens vävnader. Det här projektet syftar till att utveckla den akustiska teknikportföljen inom gruppen till att inkludera akustisk holografi och vi söker nu en postdoktor som drivs av vetenskaplig nyfikenhet och en önskan att utveckla akustofluidala system för att modellera blodkärl.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt omfattar att bedriva forskning av hög kvalitet i projektets samtliga delar, från design och tillverkning av mikrofluidala system med integrerad akustik till utvärdering och publicering av vetenskapliga resultat. Du förväntas ansvara för tillverkning, karakterisering och optimering av akustofluidala system som använder akustisk holografi för att arrangera endotelceller och skapa vaskulära strukturer. Viktiga aspekter innefattar utvärdering av strukturell upplösning samt effekten av mediets viskositet. Tillsammans med övriga gruppmedlemmar förväntas du även använda optisk mikroskopi för att undersöka hur olika designparametrar påverkar endotelcellernas orientering, organisering och tillväxt.
Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, masterstudenter och projektstudenter, samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.
Kvalifikationskrav
För att kvalificera dig för anställning som postdoktor ska du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska vara klar senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
För denna anställning krävs en doktorsexamen i medicinsk teknik, teknisk fysik, nanoteknik, maskinteknik, elektroteknik, materialvetenskap eller motsvarande examen inom ett närliggande område där en betydande del av doktorandprojektet varit inriktad mot akustofluidik.
Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet inom:
• akustik och vågfysik
• tillverkning och användning av mikrofluidala system, med särskild kompetens inom UV-litografi, framställning av PDMS-enheter samt polymerbaserad 3D-printning
• erfarenhet av att bygga experimentella plattformar för akustofluidala system
Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska, samt mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer.
Läs mer om rollen som postdoktor, samt regler och riktlinjer på arbetsgivarverkets hemsida här.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande med dokumenterad kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
FEM-modellering av mikrofluidala system
• odling och karakterisering av mänskliga celler, specifikt endotelceller
• analytiska tekniker (t.ex. optisk mikroskopi, flödescytometri och qPCR)
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Maria Tenje, (maria.tenje@angstrom.uu.se
) or Gaia Alyasin (gaia.alyasin@angstrom.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 12 Augusti 2026, UFV-PA 2026/1986
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap Jobbnummer
9967107