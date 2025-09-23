Postdoktor inom lungbioengineering och regenerering
Lunds universitet, Experimentell Medicinsk Vetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-09-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Experimentell Medicinsk Vetenskap i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för lungbioengineering och regenerering bedriver forskning inom bioteknik och regenerering och bedriver spetsforskning inom området.
Gruppen leds av universitetslektor Darcy Wagner och består av både forskare och teknisk personal. Gruppen finns på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: här
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och hänsyn i våra relationer till varandra. Vi värdesätter en arbetsplats som upplevs som rättvis, utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och inkluderande delaktighet för alla våra olika medlemmar.
Vi söker en driven postdoktor för att arbeta med avancerade 3D-modeller av lungor för att förstå regenerativa processer under normala tillstånd och sjukdomstillstånd. Anställningen är på heltid 100% med önskat startdatum 1 october 2025 eller efter överenskommelse.
Projektbeskrivning
Multiresistenta bakterieinfektioner, såsom Pseudomonas aeruginosa, utgör en betydande global sjukvårdsbörda och drabbar oproportionerligt patienter med nedsatt immunförsvar, vilket gör dem mer mottagliga för opportunistiska patogener. Dessa infektioner drabbar ett brett spektrum av patienter, inklusive de med kroniska sjukdomar som diabetes, cancer, organtransplantationspatienter och de med kroniska luftvägssjukdomar. P. aeruginosa har funnits på Världshälsoorganisationens lista över prioriterade patogener i minst ett decennium och inkluderades nyligen som en av 15 patogenfamiljer som listas på WHO:s lista över bakteriella prioriterade patogener (BPPL) 2024. Det finns ett akut behov av att öka forskningen om P. aeruginosa för att identifiera nya terapier.
Detta projekt syftar till att utveckla en ny humaniserad modell av luftvägsorganoider som representerar en mer fysiologisk infektionsväg. Vi kommer att generera apikala luftvägsorganoider (dvs. det övre lagret av epitelcellerna kommer att vara vänt utåt mot media istället för inåt som konventionella organoider). Vi kommer att använda inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) för att härleda proximala och/eller distala luftvägsprogenitorceller och utveckla anpassade mikrofluidiska enheter för långsiktig odling med levande bakterier. Användningen av iPSC är särskilt viktig i detta proof-of-concept-bidrag eftersom det öppnar upp framtida möjligheter att studera mer varierande patientfenotyper, särskilt bland de patienter som har underliggande komorbiditeter och som kanske inte genomgår invasiva bronkoskopiprocedurer där primära luftvägsceller kan hämtas (t.ex. diabetes, cancerpatienter, etc.).
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.
Innehavaren av denna tjänst kommer huvudsakligen att arbeta med ett forskningsprojekt som rör utvecklingen av en 3D-lunga på ett chip för att studera lung- och luftvägsinfektion med hjälp av en kombination av biomaterial och tillverkningsframsteg.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar att designa och genomföra forskning relaterad till projektet och inkluderar att erhålla, analysera och utveckla sätt att hantera och lagra data som samlats in för projektet. Vidare kommer innehavaren av denna tjänst att ansvara för att skriva högkvalitativa akademiska artiklar som ska skickas in till internationella tidskrifter och att söka både oberoende bidrag och bidra till bidragsskrivning för gruppen. Majoriteten av detta arbete bör utföras självständigt och i samarbete med både interna och externa medlemmar i teamet. Tjänsten innebär också viss undervisning och mentorskap för doktorand-, master-, kandidat- och läkarstudenter.
Kvalifiktaitoner
Krav för anställningen är:
För full information om kravem och tjänsten se https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:859788/
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
Darcy Wagner darcy.wagner@med.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9523010