Postdoktor inom kombinatorisk sannolikhetsteori
2025-10-17
Matematiska institutionen bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik, tillämpad matematik och statistik.
Antalet anställda är 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri samt tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna vår https://www.uu.se/en/department/mathematics.
En postdoktortjänst finns tillgänglig på matematiska institutionen, för att arbeta med Professor Cecilia Holmgren och Professor Svante Janson inom områdena sannolikhetsteori och kombinatorik, mer specifikt kombinatorisk sannolikhetsteori.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
En postdoktor skall främst ägna sig åt forskning. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på matematikkurser.
Forskningen syftar till att studera olika problem inom kombinatorisk sannolikhetsteori samt att utveckla metoder för studiet av sådana problem. Hit hör t.ex. problem om slumpträd och slumpgrafer, perkolationsteori samt sannolikhetsteoretiska problem från studiet av algoritmer.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i Matematik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Matematik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Kandidaten skall ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Kunskap i svenska är inget krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda kunskaper i sannolikhetsteori och kombinatorik är meriterande, samt tidigare goda forskningsresultat i dessa områden.
Ansökningsförfarande
I din ansökan, vänligen inkludera en pdf-fil innehållande en beskrivning av forskningsbakgrund och forskningsvision, totalt 2-3 sidor.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Cecilia Holmgren, cecilia.holmgren@math.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 10 november 2025, UFV-PA 2025/3174.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
