Postdoktor inom genomik
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Svenska nationella genomikinfrastrukturen söker en postdoktor till ett projekt som syftar till att utnyttja toppmodern genomik för att studera samband mellan genregulatoriska varianter, kromatinorganisation och transkription. Projektet kommer att kombinera praktisk genomik, metodutveckling och bioinformatik.
Projektet kommer att bedrivas i gränsytan mellan den Nationella Genomik Infrastrukturen och forskargrupperna ledda av professor Tuuli Lappalainen och docent Robert Månsson. Detta sammanför toppmoderna genomikplattformar, internationellt ledande funktionell genomik, molekylärbiologi och experimentell hematologi.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Vetenskaplig skicklighet inom genomik, molekylär eller cellbiologi, genetik eller ett motsvarande område.
Expertis i tekniker inom genomik eller molekylär cellbiologi.
Förmåga att analysera genomik data.
Samarbetsförmåga.
Självständighet.
Stark publikationshistorik.
Starka muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Pedagogisk förmåga.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
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KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
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Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Kontakt
Robert Månsson Welinder robman@kth.se Jobbnummer
9996433