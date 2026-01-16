Postdoktor inom Energimaterialens fysik
2026-01-16
Avdelningen för röntgenfotonvetenskap är världsledande inom utveckling och användning av avancerade röntgenmetoder för att studera material genom växelverkan mellan ljus och materia.
Detta placerar oss i frontlinjen för studier på atomär nivå av atomer, molekyler och kondenserad materia. Avdelningen omfattar forskningsprogrammet Energimaterialens fysik, med särskilt fokus på studier och utveckling av material, ytor och gränssnitt av betydelse för olika energitillämpningar, med ett övergripande mål att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Denna rekrytering är kopplad till COMPEL (COMPetitiveness for the ELectrification of the Transport System), en strategisk satsning från den svenska regeringen för att säkerställa Sveriges långsiktiga konkurrenskraft inom batteriutveckling och elektrifiering av transportsektorn. Plattformen integrerar forskning och utbildning längs hela batterivärdekedjan och erbjuder ett tvärvetenskapligt nätverk för samverkan. Inom ramen för COMPEL rekryteras forskare tidigt i sin karriär med olika kompetenser inom batterivärdekedjans samtliga delar, med visionen att skapa en unik tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. Satsningen bygger på ett starkt samarbete mellan akademiska institutioner och industriella partners för att främja forskning, utveckling och innovation.
Den anställda förväntas aktivt delta i nationella COMPEL-aktiviteter såsom seminarier, kurser, forskningsbesök, strategiska möten och andra aktiviteter som syftar till att främja starka tvärvetenskapliga och internationella nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och industri, samt att skapa goda förutsättningar för framtida karriärutveckling.
Postdoc tjänsten är placerad i Dr. Soham Mukherjees forskargrupp vid avdelningen för röntgenfysik inom forskningsprogrammet Energimaterialens fysik. Projektet fokuserar på batterier och syftar till att utveckla nya röntgenspektroskopiska operando-metoder (photon-in/photon-out), vilka möjliggör förståelse på atomär nivå för materialdesign med förbättrad hållbarhet och återvinning. Ett särskilt fokus ligger på operando-undersökningar av olika batterikatodmaterial för att uppnå en realtidsbaserad mekanistisk förståelse av batteriers funktion. Experimentella resultat kommer att kompletteras med modellering av hur dessa mekanismer påverkar batteriers prestanda och stabilitet.
Vi söker en kandidat som kommer att designa operando-battericeller anpassade för röntgenspektroskopiska photon-in/photon-out-tekniker och som kan adressera aktuella frågeställningar kring olika batterikomponenter genom förståelse av elektroniska effekter och materialgeometri på atomär nivå. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med docent Maria Hahlin institutionen för Kemi - Ångström, med stöd av teoretiska beräkningar från samarbetspartners inom forskningskonstellationen.
Kandidaten kommer att ingå i en bred forskningsmiljö inom röntgenspektroskopi i forskningsprogrammet Energimaterialens fysik, som aktivt samverkar inom COMPEL-nätverket och förenas av det gemensamma målet att stärka batterivärdekedjan i Sverige.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är forskning, med möjlighet till upp till 20 % undervisning. Specifika arbetsuppgifter:
Batteridesign och cellutveckling
Operando-röntgenbaserade mätmetoder för både interna laboratorier och synkrotronljuskällor, främst MAX IV.
Analys av spektroskopiska data på batteriprover.
Författande och publicering av vetenskapliga artiklar.
Medverkan i COMPEL-aktiviteter runt om i Sverige.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i Fysik, kemi eller materialvetenskap eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Fysik, kemi eller materialvetenskap. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Goda kommunikativa färdigheter i tal och skrift på engelska krävs. Kunskap och praktisk erfarenhet av energimaterial krävs.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, samt den sökandes erfarenhet och potential inom området för de framtida arbetsuppgifterna. Avancerad analys av elektronstrukturen hos material, hantering av instrumentering och programmering (t.ex. i Matlab eller Python) är meriterande.
Om ansökan
CV
• Kopia av relevanta betygsdokument (översatta till svenska eller engelska)
• En lista över publikationer
• Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format
• En forskningsbeskrivning som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) samt ett förslag på framtida aktiviteter (max 1 sida)
• Kontaktuppgifter till två referenser
• Alla sökande ska ange tidigaste möjliga tillträdesdatum
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 01/04/2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Soham Mukherjee, +46 7623 50595, soham.mukherjee@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 20 februari 2026, UFV-PA 2026/74.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
