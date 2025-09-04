Postdoktor inom Bioresponsiva peptid-lipid-system
Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta inom ett forskningsprojekt som syftar till att designa och utvärdera bioresponsiva membranaktiva peptider. Arbetet innebär avancerad de novo peptid-design, peptidsyntes, syntes av peptid-lipid-hybrider, samt biofysikalisk karakterisering av peptid-lipidinteraktioner. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra forskare och doktorander i gruppen. Tjänsten erbjuder en möjlighet att bedriva avancerad forskning inom ett forskningsprogram med fokus på bioinspirerade material för framtidens medicinska tillämpningar.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Du ska ha en doktorsexamen inom kemi, biokemi, bioteknik eller närliggande område, samt en MSc i kemi eller motsvarande. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av design, syntes och karakterisering av peptider och peptidbaserade material för läkemedelsformulering och läkemedelsfrisättningssystem. Erfarenhet av de novo-design av peptider, i synnerhet membranaktiva peptider, och biofysikalisk karaktärisering av peptid-lipid-interaktioner är ett krav.
Meriterande är även kompetens inom:
• supramolekylär peptidekemi
• hydrogeler, organogeler, gelkompositer och dynamiska molekylära system
• HPLC, masspektrometri (HRMS/LC-MS), NMR, fluoresence spektroskopi
Särskilt meriterande är erfarenhet av utveckling av funktionella peptider (t.ex. cykliska, antimikrobiella eller membranaktiva peptider), boronopeptider och deras användning i biologiska system för leverans, sensing eller terapeutiska tillämpningar.
Vi söker en självständig och drivande forskare med god samarbetsförmåga, som kan kommunicera tydligt både muntligt och skriftligt i en internationell, tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid enheten Laboratoriet för Molekylära Material, Avdelningen för Biofysik och Bioteknik. Vid enheten bedrivs forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom Tillämpad fysik med inriktning mot bioresponsiva material och molekylära system för biomedicinska tillämpningar.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.
Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 september. 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
