Postdoktor inom Artificiell Intelligens
2026-02-20
Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.
Du kommer att bedriva forskning tillsammans med Jendrik Seipp, biträdande professor i artificiell intelligens vid LiU.
Forskningsprojekten för den utlysta tjänsten kommer att ligga inom områdena automatiserad planering och maskininlärning. Fokus kommer att vara på att utveckla och automatiskt lära nya metoder för att effektivt lösa planeringsuppgifter. Projekten kommer att omfatta både teoretiskt och experimentellt arbete.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker en mycket motiverad postdoktor som är angelägen om att bedriva framstående forskning inom AI. Vi förväntar oss en utmärkt publikationshistorik inom områden såsom automatiserad planering, maskininlärning, logik eller kombinatorisk optimering. Vidare bör sökanden ha mycket goda programmerings- och kommunikationsfärdigheter samt hög skicklighet i muntlig och skriftlig engelska.
I din ansökan, vänligen inkludera ett akademiskt CV med en lista över dina publikationer. Bifoga även ett personligt brev på högst två sidor där du förklarar din motivation, dina forskningsmål och varför du är lämplig för den utlysta tjänsten.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer vara anställd vid Maskinresonemang (MR) som är en av enheterna vid avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS). I vårt forskningslaboratorium utvecklar vi maskiner som kan resonera och agera i komplexa miljöer. Vårt primära forskningsområde är automatiserad planering som vi kompletterar med tekniker från maskininlärning, kombinatorisk optimering och operationsanalys. Läs mer här.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
