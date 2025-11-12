Postdoktor i ungdomars hälsa
2025-11-12
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med mål att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå.
Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen ansvarar för tre internationella mastersprogram och forskarna deltar aktivt i undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 120 forskarstuderande och cirka 140 anställda.
Inom vårt forskningsteam hittar du en tvärvetenskaplig grupp med forskare som arbetar med att uppnå målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på att säkerställa att barn inte bara överlever utan också utvecklas som ungdomar. Vi arbetar globalt i samarbete med akademiker, kliniker och regeringar för att stödja både operativ, observationsbaserad och utvärderande forskning. I vår grupp möter du en stödjande och engagerad miljö där du kan bidra till meningsfulla samarbeten för förbättrade evidensbaserade hälsopolitiska åtgärder.
Din roll
Personen vi anställer kommer att arbeta med projekt som är relaterade till ungdomars hälsa och välbefinnande både i Sverige och i låg- och medelinkomstländer. Kandidaten förväntas utveckla egna forskningsidéer inom områden som till exempel digitalt våld, psykisk hälsovård, stigmatisering och HIV. Kandidaten kommer också att arbeta med strategisk samordning och en stor del av arbetet innefattar samarbete med kollegor i teamet samt insamling av medel inom de olika delarna av ungdomshälsoforskningen på institutionen.
Den sökande förväntas engagera sig aktivt inom institutionen och bidra med exempelvis handledning av doktorander samt att delta i- och anordna seminarer och kommittéer, arbeta administrativt samt undervisa. Den sökande kommer att uppmuntras till att arbeta självständigt och stödjas i att skicka in egna ansökningar om bidrag.
Tjänsten är under initialt 2 år och omfattar heltid med möjlighet till förlängning.
Vem är du?
För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.
Kandidaten måste ha följande:
- En doktorsexamen i global hälsa.
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete i tvärvetenskapliga och multinationella partnerskap inklusive partners utanför Sverige.
- Erfarenhet av att använda deltagande eller samdesignade metoder.
- Erfarenhet av blandade metoder eller interventionsforskning, särskilt inom områdena ungdomar, psykisk hälsa eller våldsförebyggande arbete.
- Kandidaten måste ha utmärkta förmågor i engelska, både i skriv och tal.
Följande kriterier är meriterande:
- En gedigen publikationslista.
- Arbetslivserfarenhet eller tidigare samarbete i låg- och medelinkomstländer.
- Samordning av projekt med flera olika partners.
- Dokumenterad förmåga att omsätta forskning i praktiken.
- Förmåga att undervisa på grundnivå eller avancerad nivå.
- Erfarenhet av att handleda forskare i början av karriären eller bidra till kapacitetsuppbyggnad inom avdelningen ses också som en fördel.
Som person ser vi att du är självmotiverad och kan arbeta väl i tvärvetenskapliga team och med partners från låg- och medelinkomstländer.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Placering: Solna
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:
- Bevis om doktorsexamen
- Ett komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
- En komplett publikationslista
- En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2025-11-26
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-4441/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa
Carina King carina.king@ki.se
9602205