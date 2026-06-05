Uppstartsmedarbetare Till Bauhaus

Bauhaus & Co Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Östersund
2026-06-05


Visa alla butikssäljarjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bauhaus & Co Kommanditbolag i Östersund, Järfälla, Göteborg, Växjö, Burlöv eller i hela Sverige

Uppstartsmedarbetare till BAUHAUS Östersund – inför öppning hösten 2026!
Vill du vara med och bygga upp något nytt från grunden? Nu söker vi engagerade och drivna medarbetare till en spännande uppstart – BAUHAUS nya varuhus som öppnar hösten 2026!

Publiceringsdatum
2026-06-05

Om tjänsten
Under perioden 10-28 augusti förstärker vi vårt team med uppstartsmedarbetare som vill vara med och färdigställa varuhuset inför öppning. Tjänsten är heltid (100%), måndag till fredag, och är en tidsbegränsad anställning som gäller under uppbyggnadsfasen av varuhuset. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Uppackning och påfyllning av varor
Scanning och hantering av inkommande gods
Städning och iordningställande av varuhusytor
Övriga praktiska arbetsuppgifter kopplade till uppstart

Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett högt arbetstempo
Trivs med fysiskt arbete och varierande uppgifter
Är flexibel och gillar att arbeta i team
Har möjlighet att arbeta heltid under hela perioden

Erfarenhet från butik, lager eller liknande arbete är meriterande men inget krav.

Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med i starten av ett nytt BAUHAUS-varuhus
Ett härligt team och en energifylld arbetsmiljö
Värdefull erfarenhet inom handel och logistik

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bauhaus & Co Kommanditbolag
Hagvägen 4 (visa karta)
831 57  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Bauhaus Östersund

Jobbnummer
9949080

Prenumerera på jobb från Bauhaus & Co Kommanditbolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bauhaus & Co Kommanditbolag: