Uppstartsmedarbetare Till Bauhaus
Bauhaus & Co Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Östersund Visa alla butikssäljarjobb i Östersund
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Uppstartsmedarbetare till BAUHAUS Östersund – inför öppning hösten 2026!
Vill du vara med och bygga upp något nytt från grunden? Nu söker vi engagerade och drivna medarbetare till en spännande uppstart – BAUHAUS nya varuhus som öppnar hösten 2026!Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Under perioden 10-28 augusti förstärker vi vårt team med uppstartsmedarbetare som vill vara med och färdigställa varuhuset inför öppning. Tjänsten är heltid (100%), måndag till fredag, och är en tidsbegränsad anställning som gäller under uppbyggnadsfasen av varuhuset. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Uppackning och påfyllning av varor
Scanning och hantering av inkommande gods
Städning och iordningställande av varuhusytor
Övriga praktiska arbetsuppgifter kopplade till uppstart
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett högt arbetstempo
Trivs med fysiskt arbete och varierande uppgifter
Är flexibel och gillar att arbeta i team
Har möjlighet att arbeta heltid under hela perioden
Erfarenhet från butik, lager eller liknande arbete är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med i starten av ett nytt BAUHAUS-varuhus
Ett härligt team och en energifylld arbetsmiljö
Värdefull erfarenhet inom handel och logistik
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co Kommanditbolag
Hagvägen 4 (visa karta
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831 57 ÖSTERSUND Arbetsplats
Bauhaus Östersund Jobbnummer
9949080