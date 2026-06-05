AI & Embedded Systems Engineer till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-05
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, Partille
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker en AI & Embedded Systems Engineer med erfarenhet av telekom, AI/maskininlärning och edge computing. Rollen omfattar utveckling av inbyggda system och mjukvara i Linuxbaserade miljöer med fokus på C++ och Python, samt arbete med modellering, simulering och analys av tekniska system.
Erfarenhet av drönarteknik, autonoma system och vetenskapligt arbete är meriterande. Uppdraget innebär nära samverkan med interna och externa intressenter, inklusive myndigheter, forskningsaktörer och industripartners, och kräver god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Personen kommer att vara en viktig del av en växande forsknings- och utvecklingsverksamhet som arbetar med framtidens automatiserade och uppkopplade transportsystem. Rollen ingår i ett utvecklingsteam som arbetar med forskning och utveckling av testutrustning, testmetodik och testmiljöer för avancerade transportlösningar.
Uppdragsgivaren är ett världsledande högteknologiskt test- och utvecklingscenter inom forskning och utveckling för aktiv säkerhet, uppkopplade och automatiserade transportsystem. Verksamheten erbjuder unika fysiska och digitala utvecklingsmiljöer för att stödja och påskynda innovation inom området. Arbetet sker i nära samverkan med fordonstillverkare, leverantörer, myndigheter, forskningsinstitut och universitet både nationellt och internationellt.
Uppdragsperiod: Start enligt överenskommelse, cirka 1 år med möjlighet till förlängningPlats: Göteborg, möjlighet till visst hybridarbeteOmfattning: Upp till 100 % av heltid
Obligatoriska krav
Civilingenjörsexamen inom datateknik eller motsvarande.
Minst 1 års praktisk erfarenhet från telekombranschen med förståelse för tekniska lösningar, utvecklingsprocesser och kommunikationssystem.
Erfarenhet av AI och maskininlärning.
Meriterande krav
Minst 1 års praktisk erfarenhet av att utveckla, använda eller analysera modeller och simuleringar av tekniska system.
Minst 1 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C++ och Python.
Giltigt svenskt körkort, minst behörighet B.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Göteborg (visa karta
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123 45 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Quest Consultng Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9949085