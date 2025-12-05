Postdoktor i Reglerteknik vid ISY
Anställning som postdoktor i reglerteknik vid ISY inom högpresterande numeriska metoder för MPC under osäkerhet - Linköpings universitet
Publiceringsdatum2025-12-05
Avdelningen för reglerteknik vid Institutionen för systemteknik söker en postdoktor inom optimal rörelseplanering och modellprediktiv reglering (MPC) under osäkerhet för autonoma system. Forskningen syftar till att utveckla avancerade numeriska metoder för att lösa utmanande belief-space-problem inom optimal rörelseplanering och deras receding-horizon-motsvarighet i form av stokastisk och belief-space MPC för rörelseplanering. Ett centralt fokus är hur sensorers användning och tillståndsestimering aktivt kan planeras för att möjliggöra övergripande optimala rörelser. Problemet kommer att angripas genom att integrera AI-baserade metoder med metoder från optimal styrning och MPC. Därtill kommer gruppens expertis inom strukturutnyttjande optimeringsalgoritmer att användas för att förbättra prestandan hos de numeriska metoderna även för denna typ av problem.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Den sökande ska ha en stark bakgrund inom reglerteknik, optimal styrning, statistik och optimering. Goda programmeringskunskaper krävs, inklusive erfarenhet av Python och C++. Kunskap om rörelseplanering under osäkerhet är meriterande. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga, kunna kommunicera forskning effektivt både muntligt och skriftligt samt kunna arbeta självständigt.
Din arbetsplats
Avdelningen för reglerteknik bedriver på ett framgångsrikt sätt forskning, forskarutbildning samt grundutbildning inom områden som autonoma system, data-driven modellering, komplexa nätverk, lärande reglering, optimering och sensorfusion. Avdelningen har omfattande samarbeten både med industrin och med andra forskargrupper runtom i världen.
Mer information om avdelningen finns här: https://liu.se/organisation/liu/isy/rt.
För att få veta mer om ISY, gå till: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor avser arbete på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Daniel Axehill daniel.axehill@liu.se
