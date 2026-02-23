Postdoktor i psykologi
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor i psykologi med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor till projektet "Behavioral Materials Science", finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW). Projektet är tvärvetenskapligt och syftar till att integrera psykologi och tekniska materialvetenskaper för att utveckla en ny förståelse för hur mänskligt beteende, perception och beslutsfattande samspelar med materiella egenskaper, teknologier och designlösningar.
Som postdoktor kommer du att arbeta med att designa, genomföra och analysera beteendeexperiment kopplade till hur människor uppfattar, tolkar och interagerar med material och tekniska system. Arbetet innefattar att att bedriva forsknings som syftar till att identifiera mekanismer relaterade till bl.a. emotion, mentala bilder, miljöpsykologi och beslutsfattande.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av att samla in och analysera studier inom ramen för detta forskningsprojekt och specifikt fokusera på studier av känslors roll vid individuellt beslutsfattande och policybeslut. Arbetet innebär att du utformar studier, ansvarar för framtagning av material, koordinerar datainsamling mellan flera labb och länder, genomför datainsamling i online-miljöer som exempelvis Prolific och i labb, genomför avancerade statistiska analyser av data, samt skriver utkast till artikelmanus för publicering i vetenskapliga tidskrifter inom områdena bedömningar och beslutsfattande och miljöpsykologi.
Projektet ingår i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön JEDI-lab vid Linköpings Universitet, som använder teorier och metoder från bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, och beteendeekonomi. Du kommer också nära samarbeta med forskare från teknisk fakultet vid LiU.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har din doktorsexamen inom psykologi eller annan utbildning som bedöms som likvärdig samt lämpliga erfarenheter och meriter och ett intresse att arbeta med datainsamling och analys i ovanstående forskningsprojekt.
Vi vill att du har:
• dokumenterad erfarenhet av att designa och genomföra beteendeexperiment, gärna i onlineplattformar såsom Qualtrics
• god förtrogenhet med experimentell design och statistiska analyser i exempelvis R
• förtrogenhet med centrala teorier inom miljöpsykologi och beslutsfattande
Det är särskilt meriterande om du har:
• dokumenterad erfarenhet av experimentalpsykologiska studier av sambandet mellan emotion, mentala bilder, risk och beteende
• vetenskapliga publikationer inom beslutsfattandeforskning och miljöpsykologi
• erfarenhet av maskininlärningsmetoder (t.ex. Structural Topic Modelling) i analys av verbala data kopplat till beslutssituationer och klimatuppfattningar
• erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där beteende integreras med teknik
Skriv fram vilka relevanta meriter du har i din ansökan.
Vi värdesätter att du som person är pragmatisk och lösningsinriktad samt har förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Avdelningen för psykologi, med forskare inom forskargruppen Judgment, Emotion, Decision and Intuition (JEDI) lab.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
