Postdoktor i kvantinformation
Stockholms Universitet / Fysikjobb / Stockholm Visa alla fysikjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det har KTH och Stockholms universitet som värduniversitet.
Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, kondenserade materiens fysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kvantinformation, mjuk materia och statistisk fysik/komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten.
Mer information om oss finns på: http://www.nordita.org
Projektbeskrivning
Kandidaten förväntas föreslå ett självständigt forskningsprojekt som visar både den självständighet som förväntas av en postdoktor och potential för givande samarbeten med medlemmarna i gruppen. Andra uppgifter kan inkludera att stötta gruppens ledning samt handledning av studenter i forskningsprojekt. Arbetsbeskrivningen kan komma att ändras under avtalsperioden eller vid avtalsförlängning.
Det finns inga krav på undervisning i denna anställning, men för kandidater som är intresserade av att undervisa så har Nordita kontakter med närliggande institutioner där det ibland är möjligt att ordna undervisningsmöjligheter (Stockholms universitet, KTH, Uppsala universitet). Anställningen är avsedd att främja karriären för forskare i början av sina karriärer inom akademin.
Anställningen är del av "Wallenberg Initiative on Networks and Quantum Information" (WINQ) som stödjs av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Initiativet syftar till att underhålla och sammanföra expertis från både kvantinformationsvetenskap och komplexa dynamiska system för att hantera stora öppna utmaningar inom dessa områden. WINQ inryms i den gynnsamma forskningsmiljön vid Nordita. Framgångsrika kandidater till en tjänst inom WINQ kan eventuellt få möjlighet att samarbeta med andra KAW-initiativ runt om i Sverige, inom områdena artificiell intelligens (WASP) och kvantteknologi (WACQT).
Forskning inom WINQ har två huvudinriktningar: kvantinformationsbehandling (QIP) och komplexa dynamiska nätverk (CDN). Vi uppskattar sökande som arbetar i gränssnittet mellan dessa brett definierade områden. Relevanta (men ej uteslutande) nyckelord för dessa områden inkluderar:
QIP: kvantberäkning; kvantalgoritmer; kvantinformation; kvant-co-processorer; kvantsimulatorer; kodning av kvantinformation; kvantfelsdetektering; kvantinformationsdelning.
CDN: inlärning i neurala nätverk, kaotiska dynamiska system, djupa nätverk, spatiotemporala multinivåsystem, multiplex-multilagernätverk, neurobiologiska nätverk.
Vi söker en kreativ kandidat med stark samarbetsförmåga som vill ansluta sig till gruppen ledd av Sofia Qvarfort, en av de biträdande universitetslektorerna i WINQ. Projekten i denna forskargrupp fokuserar på QIP-aspekter, inklusive kvantinformation, kvantoptik, modellering av icke-linjär och öppen kvantdynamik, kvantmetrologi och tester av grundläggande fysik, men kan också omfatta CDN-aspekter, inklusive kvantnätverk och maskininlärningsmetoder för att härleda kvantdynamik.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär att bedriva forskning i enlighet med teman från projektbeskrivningen, under ledning av PI och självständigt.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. En framgångsrik kandidat förväntas att ha en stark bakgrund inom kvantinformationsteori, med specialisering på kvantdynamik och/eller kvantmetrologi.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad, minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse (i första hand vårterminen 2026).
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Administrativ Chef Elizabeth Yang, tfn 08- 553 784 73, mailto:elizabeth.yang@su.se
, eller rekryterande biträdande professor Sofia Qvarfort, mailto:sofia.qvarfort@fysik.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret (inklusive två rekommendationsbrev). Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3678-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Nordiska institutet för teoretisk fysik Jobbnummer
9588135