Postdoktor i grundmodeller för teckenspråk
2025-09-26
Under de senaste åren har AI-modeller visat anmärkningsvärda förmågor att förstå, producera och översätta språk.
Teckenspråk har dock till stor del stått utanför denna snabba utveckling. I projektet Foundation Models for Sign Language kommer vi att utveckla semantiska representationsmodeller för teckenspråk. Sådana representationer är avgörande för att teckenspråk effektivt ska kunna bearbetas av stora språkmodeller (LLMs), och kommer att leda till maskininlärningsmodeller som kan förstå, bearbeta, översätta och generera teckenspråk effektivt.
Vi söker nu en postdoktor med stark bakgrund inom djupinlärning, oövervakad inlärning, NLP och/eller teckenspråksteknologi.
Din roll
Du kommer att arbeta med att utveckla storskaliga modeller för teckenspråksbearbetning, baserat på oövervakad representationsinlärning och stora språkmodeller. Modellerna kommer att finjusteras och utvärderas på nedströmsuppgifter som igenkänning, segmentering, översättning och informationssökning. Du kommer att arbeta med stora flerspråkiga datamängder samt unika svenska teckenspråksdata genom vårt samarbete med Stockholms universitet och SVT. Tjänsten innebär tvärvetenskapligt samarbete med experter inom maskininlärning, lingvistik och multimodal kommunikation. Resultaten kommer att publiceras i ledande tidskrifter och konferenser, och modellerna kommer att göras öppet tillgängliga.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Samarbete med både tekniska och lingvistiska forskare, inklusive teckenspråksexperter, samt industripartner såsom SVT.
- En stödjande och inkluderande akademisk miljö med möjligheter till karriärutveckling.
Kvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i datavetenskap, maskininlärning, datorlingvistik eller närliggande område. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Dokumenterad praktisk erfarenhet av djupinlärning och representationsinlärning med stora datamängder.
- Goda programmeringskunskaper (t.ex. Python, PyTorch).
- Förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete i ett tvärvetenskapligt team.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Tidigare erfarenhet av teckenspråksbearbetning och/eller träning av grundmodeller är starkt meriterande.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopior av examensbevis och betyg från universitetsstudier (med översättning till engelska eller svenska om originalet inte är utfärdat på något av dessa språk).
- Kortfattad redogörelse (max 1 sida) för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
