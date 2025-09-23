Postdoktor i experimentell kvantdatorik med Rydbergsjoner
2025-09-23
Fysikum är en av de större institutionerna i Sverige inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk.
Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Du kan läsa mer om oss här: https://www.su.se/fysikum/
Stockholms universitet är en del av Stockholm Dual Career Network (SDCN) som stöttar partners till internationella rekryteringar med professionella events, karriär-relaterad rådgivning och genom att bygga sociala nätverk i deras nya hemstad. Du kan läsa mer här: http://www.sdcn.se..
Projektbeskrivning
Gruppen för kvantteknologi med instängda joner vid Stockholms universitet utlyser en postdoktoranställning inom vårt projekt om instängda Rydbergsjoner. Kandidaten kommer att bidra till banbrytande forskning inom experiment med instängda joner. Forskningen fokuserar på implementering av snabba kvantgrindar och kvantalgoritmer med hjälp av Rydberg-interaktioner.
Instängda Rydbersgjoner är en innovativ plattform för kvantberäkningar. Genom att använda laserpulser exciteras en jons yttersta elektron till en hög Rydberg-orbital [1], vilket resulterar i joner som är miljontals gånger större än sina motsvarigheter i grundtillståndet. Denna drastiska storleksökning ger Rydbergsjoner unika egenskaper som är särskilt gynnsamma för kvantoperationer. Specifikt kan instängda joner sammanflätas via starka Rydbergs-interaktioner på under en mikrosekund [2], vilket möjliggör snabba sammanflätningsgrindar i stora joniska kristaller. Dessa egenskaper möjliggör snabba kvantdatorer och kvantsimulatorer baserade på instängda joner.
Projektet bedrivs inom gruppen för kvantteknologi med instängda joner vid Stockholms universitet och finansieras av 'Wallenberg Centre for Quantum Technology - WACQT'. WACQT arbetar för att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverk och stödjande aktiviteter. För mer information, se https://qtech.fysik.su.se/
[1] G. Higgins, et al., Coherent control of a single trapped Rydberg ion, Physical Review Letters 119 (22), 220501 (2017) [2] C. Zhang, et al., Submicrosecond entangling gate between trapped ions via Rydberg interaction, Nature 580, 345 (2020).
Positionen involverar forskning med fångade joner, laserexcitationer i Rydbergs-tillstånd, karakterisering av kvanttillstånd och processer, numeriska simuleringar av experimentella resultat och handledning av studenter.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättning kommer särskild vikt att läggas på vetenskaplig kompetens och erfarenhet av experimentell forskning inom kvantinformation eller kvantoptik, erfarenhet av fångade joner eller ultrakalla atomer, Rydbergsfysik och precisionslaserspektroskopi.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Markus Hennrich, tfn 08-5537 8614, mailto:markus.hennrich@fysik.su.se
