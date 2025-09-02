Postdoktor i evolutionär genomik
Stockholms Universitet / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati.
För närvarande arbetar cirka 100 personer, inklusive 35 doktorander och 15 postdoktorer, i 25 forskargrupper på DEEP.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-botanik/
Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en postdoktor till ett forskningsprojekt som syftar till att belysa evolutionära drivkrafter för och genomiska följder av pollenevolution i samband med skiften i pollinationssätt. Postdoktorn kommer att bedriva forskning inom ramen för detta projekt, med fokus på analyser av selektion på pollen i samband med skiften från insekts- till vindpollinering. Postdoktorns arbete kommer att innefatta komparativa genomiska analyser i ett evolutionärt ramverk, såväl som populationsgenomiska och transkriptomiska analyser i lämpliga växtsystem. Projektet leds av prof. Tanja Slotte och utförs i nära samarbete med prof. John Fitzpatrick, prof. Catarina Rydin, och dr Allison Hsiang vid Stockholms universitet. Projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning inom ett forskningsprojekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Postdoktorn kommer vara ansvarig för komparativa genomiska analyser och de novo genomassembly och annotering av växtgenom, samt populationsgenomiska och transkriptomiska analyser. Experimentellt arbete med växter samt insamling av material i fält kan också ingå.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, särskilt med avseende på kunskaper och färdigheter inom evolutionsbiologi och evolutionär genomik. Sökanden ska ha dokumenterad expertis i genomik och kunna analysera storskaliga genomiska data. Erfarenhet av de novo genomassembly, såväl som evolutionsgenetiska studier av växters reproduktionssystem är särskilt meriterande. Dokumenterade vetenskapliga kvalifikationer inom forskningsområdet är ett krav. Utmärkta kunskaper i engelska (gruppens arbetsspråk) är ett krav. Postdoktorn bör kunna samarbeta med andra forskare men även kunna arbeta självständigt. Kreativitet och driv är önskvärda personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2025-10-10 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av projektansvarig professor Tanja Slotte, mailto:tanja.slotte@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3127-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för ekologi miljö och botanik Jobbnummer
9486994