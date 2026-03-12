Postdoktor i digital markkartering i permafrostregionen
2026-03-12
Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 100 anställda och ca 1 000 studenter per läsår.
Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan. Vi studerar fenomen kopplade till fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-naturgeografi.
Projektbeskrivning
Den norra permafrostregionen innehåller stora mängder kol och förväntas gå från en nettosänka av växthusgaser till en källa som en följd av den globala uppvärmningen. Som postdoktor i detta projekt kommer du främst arbeta digital markkartering i permafrostregionen för att stödja kartering av permafrostjordar samt modellering av växthusgasbudgetar för permafrostregionen. Forskningen bidrar till projektet Rapid Permafrost Thaw Carbon Trajectories (PetCat), finansierat av stiftelsen Schmidt Futures. Du kommer att arbeta i en dynamisk forskningsmiljö med stora möjligheter till internationella samarbeten och utbyten. Anställningen kan innefatta fältarbete i permafrostregionen.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är forskning som innefattar insamling och analys av olika typer av data för att kartera jordar och sediment i permafrostlandskap över hela Arktis. Detta inkluderar arbete med databaser och tidsserier av växthusgaser och laterala flöden samt användning av fjärranalysprodukter och geospatial data för karakterisering av olika landskapstyper. Arbetet kommer att omfatta kartläggning av geomorfologi, ythydrologi, vegetationsdynamik och fenologi, rums- och tidsdynamik av marktjäle. Du kommer även att vara aktiv inom projektledning och samarbete med andra partners inom samarbetsprojekten. Detta ger möjligheter att bilda samarbeten med ledande internationella forskare från många olika institutioner.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, främst avseende kunskaper om permafrostekosystem samt erfarenhet av modellering och analys av rumsliga data.
Följande erfarenheter är meriterande:
- Erfarenhet av att använda jordobservation (fjärranalys), modeller och/eller in-situ data för att studera landskap samt dess kolcyckel, helst i permafrostregioner.
- Metoder för digital markkartering, inklusive användning av AI/ML.
- Utveckling av skript för bearbetning av stora mängder geografisk data.
- Erfarenhet från fältprovtagning av vegetation, jord, vatten eller flöden av växthusgaser, gärna i permafrostområden.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gustaf Hugelius. tfn 08- 674 78 73, mailto:gustaf.hugelius@natgeo.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Individuell lönesättning Så ansöker du
