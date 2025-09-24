Postdoktor i datadriven epidemiologi
Sveriges lantbruksuniversitet / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-09-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi söker en självständig och motiverad postdoktor för att bedriva datordrivna studier av epidemiologin för patogener som orsakar sjukdomar av betydelse för svensk livsmedelsproduktion.
Om jobbet
Postdoktortjänsten ingår som en del i det fleråriga programmet Kunskapscentrum för livsmedelsberedskap. Datadriven epidemiologi är beroende av tillgången till omfattande datamängder, bland annat från övervakning, förekomst, genomisk information och klimatdata. I arbetsuppgifterna inom denna tjänst ingår att bidra till sammanställning av olika typer av data nödvändiga för att kunna genomföra datadriven epidemiologisk forskning om patogener som orsakar problem för svensk livsmedelsproduktion genom infektion av grödor eller produktionsdjur över tid. Projektet baseras dels på en ny och unik tidsserie av DNA-sekvenserade luftprover från ett jordbrukslandskap i södra Sverige, men även andra insamlade prover kommer att analyseras för förekomst av patogener. Tillsammans med information om andra faktorer kommer projektet undersöka hur förändringar i väder och klimat påverkar förekomster av olika patogener. Arbetet kommer att involvera identifiering av patogener, analys av DNA och tidsserier, samt jämförelser med väderdata och tillgängliga observationer av olika patogener inom livsmedelsproduktionen.
Din bakgrund
I forskningen kommer du att arbeta med stora datamängder, och färdigheter i programmering i R eller liknande är därför ett krav. Mycket av den data som kommer att användas finns endast tillgänglig på svenska och kommunikation med andra myndigheter kommer att ske på svenska, och därför är det ett krav att du behärskar svenska i tal och skrift. Forskningen kommer att ske i en internationell miljö och förväntas leda till vetenskapliga publikationer, och därför är det även ett krav att behärska engelska mycket väl i både tal och skrift.
Kunskaper om patogener är meriterande, liksom erfarenhet av analyser av stora eller komplexa biologiska dataset med hjälp av multivariata statistiska analyser. Det är en merit om du har erfarenhet i arbetsflödeshantering i Nextflow, Snakemake eller liknande. Vi lägger stor vikt vid personliga kvaliteter och söker en kreativ och initiativrik person som kan arbeta självständigt men som också kan samarbeta inom en större forskargrupp.
Postdoktor är en karriärutvecklande anställning för yngre forskare och vi söker därför en kandidat som disputerat senast för tre år sedan.
Tjänstens innehavare kan bli föremål för säkerhetsprövning.Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Postdoktortjänsten är placerad vid Institutionen för växtbiologi, och arbetet sker i nära samarbete med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi samt Institutionen för husdjurens biovetenskaper, alla vid SLU i Uppsala. Institutionen för växtbiologi erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera institutioner som utgör 'Uppsala BioCenter'. Vid Institutionen för växtbiologi bedrivs grundläggande och strategisk växtbiologisk forskning på jordbruksväxter, skogsträd, och modellväxter.
Kunskapscentrum för livsmedelsberedskap är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som utforskar hur Sverige kan öka sin förmåga att avskräcka, upptäcka och hantera antagonistiska hot mot livsmedelsförsörjningen. Kunskapscentrumets arbete inriktar sig på fyra typer av krigföring: kemisk, biologisk, ekonomisk- och informationskrigföring. Syftet med centrumet är att utveckla nya metoder för att upptäcka och hantera antagonistiska hot, samt ta fram och öva åtgärdsstrategier tillsammans med representanter från olika delar av livsmedelssystemet. Centrumet är ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.
Mer information om institutionen: Institutionen för växtbiologi | slu.se
och kunskapscentrum för livsmedelsberedskap: Kunskapscentrum för livsmedelsberedskap - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%.Tillträde
Startdatum 2026-01-01, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-11-03.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Anders Kvarnheden fornman.efternamn@slu.se 018-673337 Jobbnummer
9524741