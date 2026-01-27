Postdoktor
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Xingqi Chen-labbet vid institutionen för immunologi, genetik och patologi utlyser en anställning som postdoktoral forskarassistent/postdoktor inom beräkningsbiologi. Vårt laboratorium utvecklar nya encelliga och spatialbiologiska tekniker och tillämpar dem på kliniskt relevanta mänskliga prover (https://www.chenlabuppsala.com).
Denna tjänst är helt finansierad av ett anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC) och fokuserar på utveckling av ett nytt beräkningsanalyspaket för encelliga och spatial multiomics-data.
Forskningsomfattning
Den framgångsrika kandidaten kommer att spela en ledande roll i utvecklingen av beräkningsmässiga och statistiska metoder för encelliga RNA-sekvenser, encelliga ATAC-sekvenser, spatial transkriptomik och andra högdimensionella spatialbiologiska tekniker. Forskningen kommer att vara nära integrerad med teknikutveckling och kliniska tillämpningar, vilket ger möjligheter till translationell forskning med hög genomslagskraft.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
• Leda och driva ett ERC-finansierat forskningsprojekt
• Designa, implementera och underhålla ett beräkningsprogram för encells- och spatialbiologi
• Utveckla robusta och skalbara beräknings- och statistiska metoder för högdimensionell dataanalys
• Analysera och tolka komplexa datamängder härledda från kliniska prover
• Samarbeta med experimentella forskare, kliniker och ingenjörer
• Handleda och handleda doktorander och grundutbildningsstudenter
• Publicera forskning i högkvalitativa, vetenskapligt granskade tidskrifter och bidra till projektrapportering
Vad vi erbjuder
• ERC-finansierad stabilitet: En välstödd postdoktoral tjänst med säker finansiering
• Toppmodern forskning: Metodutveckling i framkant inom encells- och spatialbiologi
• Rik klinisk data: Tillgång till unika, storskaliga encells- och spatialdatamängder
• Stark beräkningsinfrastruktur: Högpresterande datorresurser och programvarusupport
• Karriärutveckling: Aktivt mentorskap, publikationsstöd och vägledning mot oberoende finansiering
• Ledarskapsmöjligheter: Handledning av studenter och ägarskap för ett större forskningsprojekt
• Konkurrenskraftig lön och förmåner: I enlighet med institutionella och ERC-regler riktlinjer
Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i beräkningsbiologi, bioinformatik, biostatistik, biomedicinsk teknik eller en relaterad kvantitativ disciplin eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i detsamma. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• Starka beräknings- och programmeringsfärdigheter (t.ex. Python och/eller R)
• Dokumenterad erfarenhet av dataanalys av enstaka celler och/eller spatial omics
• Solid grund i statistik och högdimensionell dataanalys
• Bevis på forskningsexcellens genom vetenskapligt granskade publikationer
• Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett tvärvetenskapligt team
Meriterande
• Erfarenhet av att utveckla och underhålla beräkningsverktyg eller programvarupaket
• Bekantskap med spatialbiologiska tekniker och arbetsflöden
• Erfarenhet av att arbeta med kliniska eller translationella datamängder
• Tidigare erfarenhet av att handleda eller handleda studenter
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal med möjlighet till 1 års förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Xingqi Chen, xingqi.chen@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2026, UFV-PA 2026/67
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
