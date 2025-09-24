Postdoktor (2 år) inom växtutvecklingsbiologi
Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett av Europas starkaste forskningscentrum inom experimentell växtbiologi. Här har du tillgång till de senaste instrumenten och ett en miljö med mer än 200 växtforskare. Vår forskning spänner från biokemi och molekylärbiologi till fysiologi och ekosystem forskning https://www.upsc.se.
Postdoktor (2 år) inom växtutvecklingsbiologi
Institutionen för fysiologisk botanik söker en postdoktor som kommer att arbeta i Stephan Wenkels forskargrupp inom ett projekt som syftar till att förstå mönsterbildning i skottmeristemet.
Anställningen är på heltid i två år med tillträde den 1 december 2025 eller enligt överenskommelse.
Institutionen för fysiologisk botanik
Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöer för växtbiologisk grundforskning i Europa. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum inom växtbiologi inkluderande ekologi, beräkningsbiologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi (se www.upsc.se).
Postdoktorn kommer att vara placerad vid institutionen för fysiologisk botanik som är en del av Umeå Plant Science Center. Vårt gemensamma mål är att förstå växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad postdoktoral forskare som vill bli en del av en dynamisk, tvärvetenskaplig forskargrupp som arbetar med mikroproteiners roll i växtutveckling. Denna tvååriga anställning (med möjlighet till ett års förlängning) kommer att fokusera på att förstå mönsterbildning i skottapex hos Arabidopsis genom att integrera aktiviteten hos transkriptionsfaktorer, mikroRNA och mikroproteiner. I projektet kommer avancerad klassisk genetik, genomredigering och proteinbiokemi att användas för att avslöja hur molekylära aktörer, såsom mikroproteiner och mikroRNA, reglerar utvecklingsvägar.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag.
Doktorsexamen i molekylärbiologi eller genetik krävs. För anställningen krävs även omfattande laboratorieerfarenhet inom biokemiska metoder och molekylärbiologi. Starka muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter på engelska, samt en vilja att resa, är också ett krav.
Meriterande för anställningen är erfarenhet av CRISPR/Cas-mutagenesmetoder, mikroRNA-biologi, proteinbiokemi och/eller växtmolekylärbiologi. Förmåga att självständigt planera sitt arbete, fördjupa sin förståelse av forskningsfrågan och samarbeta effektivt inom ett team är också meriterande. Vi värdesätter kreativitet, kommunikationsförmåga och initiativförmåga.Så ansöker du
En fullständig ansökan ska innehålla
- Personligt brev som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen samt intresse för just denna anställning (max 2 sidor)
- Meritförteckning - CV med publikationslista,
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis och styrkta kopior av andra relevanta examensbevis, akademiska kursintyg och betyg,
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem Varbi. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 16 oktober 2025.
Närmare upplysningar lämnas av Stephan Wenkel, stephan.wenkel@umu.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se
eller http://www.plantphys.umu.se/english/).
Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.
