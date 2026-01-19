Poseidon söker systemförvaltare
2026-01-19
Systemförvaltare som vill driva digital utveckling -
är det du?
Poseidon är inne på en digitaliseringsresa med målet att Göteborg ska vara en trygg, trivsam stad 2030.
Vill du vara med och skapa framtidens digitala lösningar? Trivs du i skärningspunkten mellan teknik, verksamhet och användarupplevelse? Då kan du vara vår nästa systemförvaltare!
Som systemförvaltare hos oss blir du en central del av vår digitaliseringsresa. Du arbetar med flera av våra mest betydelsefulla system - bland annat Lime CRM/Ärende, Avy boendeplattform samt våra verksamhetsstöd för besiktning och arbetsorder. Du bidrar också aktivt till utvecklingen av våra systemförmågor, vår integrationsplattform och vår hantering av grunddata. Med ditt teknikintresse och din verksamhetsförståelse säkerställer du att systemen fungerar och utvecklas med målet att skapa verkligt värde för våra användare och hyresgäster.
Hos oss får du:
- Driva förbättringar och säkerställa stabil förvaltning av våra system.
- Testa, utvärdera och godkänna nya releaser och versioner.
- Hantera incidenter och snabbt identifiera effektiva lösningar.
- Säkerställa att dokumentation, rutiner och processer är aktuella och tydliga.
- Bidra till utvecklingen av våra systemförmågor och verksamhetsnära processer.
- Arbeta aktivt med kvalitet, struktur och ägarskap kring masterdata.
- Vara del av utvecklingen av vår integrationsplattform och säkra smarta dataflöden mellan system.
- Delta i planering och prioritering av våra förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter.
Här blir du också en viktig del av större strategiska projekt, som införande av nytt fastighetssystem, utveckling av digitala verktyg och etablering av moderna integrationslösningar. Du kommer att ingå i vår IT-enhet inom avdelningen Administrativ utveckling på vårt huvudkontor i Gamlestaden. Du rapporterar till IT-chefen.
En kompetent, drivande lagmedlem med vilja att göra skillnad
Vi söker dig som är nyfiken, drivande och verkligt engagerad i digitalisering och verksamhetsutveckling. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar ansvar och trivs i en roll där du både samarbetar och arbetar självständigt.
Du har förmåga att skapa stor verksamhetsförståelse, ser helheten och förstår hur system, processer och data samverkar. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att bygga positiva relationer - både med tekniska experter och verksamhetsnära användare.
Du har utbildning enligt nedan, eller motsvarande erfarenhet av:
- Eftergymnasial utbildning inom IT, informatik eller liknande
- Erfarenhet av systemförvaltning eller teknisk projektledning
- Erfarenhet av digitaliseringsprojekt eller förbättringsinitiativ
Vi tror att du antingen är i början av din karriär och vill utvecklas - eller har längre erfarenhet och är redo att ta nästa steg i en roll med stort ansvar och många utvecklingsmöjligheter. God svenska i tal och skrift är en förutsättning både internt och i samarbete med leverantörer.
Organiserad, lösningsorienterad, lyssnande och målmedveten
Som person är du lika serviceinriktad noggrann och strukturerad som handlingskraftig och lyssnande. Du gillar att ha många bollar i luften, är trygg i dina kunskaper och trivs med kombinationen av både självständigt arbete och arbete i team. Då arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med övriga funktioner krävs det flexibilitet och god samarbetsförmåga. Att dela med sig av kunskap och ha en positiv grundsyn inför problem är en självklarhet för dig. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Hos oss får du spela en viktig roll i ett lag som bestämt sig för att göra skillnad på riktigt, och bidra aktivt till ett hållbart Göteborg. Vi bygger plats för dig! Övrig information
Vi intervjuar sökande löpande. För din information gör vi bakgrundskontroll av slutkandidater.
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 28 700 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i fem distrikt från årsskiftet, nära våra hyresgäster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Bostads AB Poseidon Kontakt
Mats Nordel mats.nordell@poseidon.goteborg.se 031-3321039 Jobbnummer
9690510