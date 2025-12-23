Porttekniker
Trivs du i ett varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas? Vi strävar efter att leverera hållbara och effektiva lösningar till våra kunder, och utökar nu vårt team! Vi söker en engagerad Porttekniker till EKS Mönsterås AB!
Om EKS Mönsterås AB
EKS Energi & Klimat Service AB är ett expansivt företag med goda ambitioner och ett stort engagemang. EKS startades 2010, med tanken att samla all fastighetsteknisk kunskap på ett ställe. Vi har lyckats!
EKS har genom våra kunniga medarbetare en bred kunskap inom fastighetsteknik såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, brandlarm samt energi.
Vi är ISO certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001. Vårt mål är att ha 100 procent nöjda medarbetare och kunder. Vårt miljömål är att påverka där vi gör störst insats, hos våra kunder. Arbetsmiljö är en naturlig del av vårt vardagliga arbete, där vi arbetar systematiskt enligt SAM. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara bra arbetsklimat och låg personalomsättning.
I rollen som Porttekniker arbetar du huvudsakligen med service, reparation och montage av portar och grindar. Du utför felsökning och reparationer inom både mekanik och elektronik. Arbetet sker mest mot företagskunder och utförs både självständigt och ibland i team med kollegor. Det är ett fritt, flexibelt och varierande arbete, där du i stor utsträckning ansvarar för ditt eget upplägg med stöd från teamet.
Din Profil
Vi söker dig som är mekaniskt duktig och tekniskt lagd, med ett naturligt intresse för praktiskt arbete och problemlösning. Du är serviceinriktad och har ett lösningsorienterat förhållningssätt, där du alltid strävar efter att leverera ett professionellt resultat till kunden. Du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du värnar om samarbetet i teamet. För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har B-körkort och har flytande kunskaper i svenska språket.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med portar och grindar
Teknisk eller mekanisk yrkesbakgrund
Kunskaper inom el och/eller mekanik
Vad erbjuder vi?
Platt och entreprenöriell organisation där du får möjlighet att påverka
Möjlighet att utvecklas och växa med verksamheten
En organisation med starka värderingar och ett nära samarbete mellan avdelningarna
Tjänstgöringsort: Utgår från Oskarshamn eller Mönsterås
Arbetstider: mån-fre 07-16Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar EKS Mönsterås AB med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
I denna rekrytering samarbetar EKS Mönsterås AB med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan!
