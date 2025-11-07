Poolkock, vikariat
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Som poolkock i Mjölby kommun är du en resurs för att täcka upp vid sjukdom och planerade ledigheter i våra kök runt om i kommunen. Du kommer att utgå från ett kök men har alla våra kök som arbetsplats, där dagens behov styr placering.
Som poolkock blir du en del av ett team med en samordnare och fem andra kockar. Ni arbetar enligt ett rullande sexveckorsschema där helgtjänstgöring ingår var sjätte helg.
I rollen ingår arbete både självständigt i förskolekök och tillsammans med kollegor i våra större kök inom grund och gymnasieskola samt äldreomsorg.
Är du en kock som trivs med variation, nya miljöer och att sätta din prägel på olika kök - utan att vara på ett och samma ställe?
Du kommer att arbeta i alla våra olika kök detta innebär att ensamarbete förekommer, du behöver vara bra på att ta egna initiativ, samt att följa våra rutiner.
I dina arbetsuppgifter förekommer, tillagning av god och näringsriktig mat samt sedvanliga arbetsuppgifter inom storkök som till exempel städning, disk, beställningar och dokumentering av egenkontroll. Planering av inköp och beställa varor förekommer. Följa lagar och förordningar som berör verksamheten. Administrativt arbete förekommer som till exempel fakturahantering. Arbeta efter ledningssystem för kvalitet och miljö. Dagliga kontakter med våra gäster.
I ditt arbete förekommer helgarbete.
Du har utbildning inom restaurang eller storhushåll eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet inom yrket. Tjänsten kräver att du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Du har goda kunskaper om livsmedelslagen, egenkontroll, specialkost.
Du har grundläggande datakunskap för att kunna använda interna system.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
