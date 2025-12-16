PMI Operatör
Jernbro Industrial Services AB / Teknikjobb / Finspång Visa alla teknikjobb i Finspång
2025-12-16
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jernbro Industrial Services AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Noggrann kvalitetsroll inom industri - vi lär dig PMI
Är du en person som gillar struktur, noggrannhet och ansvar? Trivs du med att arbeta metodiskt och vill ha ett arbete där kvalitet verkligen spelar roll? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi på Jernbro söker nu en PMI-operatör till vårt team i Finspång. Rollen handlar om kvalitetskontroll av material i en tekniskt styrd miljö. Du behöver inte ha arbetat med PMI tidigare, det viktigaste är att du har rätt arbetssätt och inställning. Tekniken lär vi dig.
Om rollen
I rollen arbetar du med att kontrollera material och säkerställa att det uppfyller rätt krav och specifikationer.
Arbetet sker med hjälp av handhållen röntgenutrustning och tydliga, väl inarbetade rutiner för dokumentation och spårbarhet.
Du arbetar i en miljö där precision, struktur och kvalitet är centrala delar av vardagen.
Arbetet kan vara varierande och ske i olika miljöer beroende på uppdrag, med fokus på noggrannhet, metodik och kvalitet.
Rollen kräver viss flexibilitet, då arbetet ibland behöver anpassas för att möta tidsplaner och uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
• Utföra materialkontroller med hjälp av handhållen röntgenutrustning
• Säkerställa att resultaten dokumenteras och rapporteras korrekt enligt våra rutiner
• Arbeta metodiskt och noggrant för att säkerställa att material uppfyller gällande krav
• Samarbeta med andra avdelningar för att upprätthålla kvalitet och spårbarhet
• Arbeta självständigt men även i nära samarbete med andra i teamet
Vem söker vi?
Vi söker inte det perfekta CV:t - vi söker rätt person.
Du som passar i rollen:
• Är mycket noggrann och har öga för detaljer
• Trivs med att arbeta metodiskt och följa rutiner
• Tar ansvar och gör arbetet rätt från början
• Är lugn, strukturerad och pålitlig
• Har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Har förståelse för vikten av dokumentation, kvalitet och att arbetet är spårbart
Rollen passar dig som trivs med att arbeta metodiskt, följa rutiner och ta ansvar för att arbetet blir rätt från början.
Erfarenhet och bakgrund
Vi söker dig som har arbetat i roller där kontroll, noggrannhet och ansvar varit centrala delar av arbetet.
Exempel på erfarenhet som kan vara relevant (men inte begränsat till):
• Operatör eller tekniker i en industriell eller teknisk miljö
• Kvalitetskontrollant eller mätoperatör
• Arbete med dokumentation, mätning eller spårbarhet
• Produktionsarbete med tydligt fokus på kvalitet och detaljer
Erfarenhet av PMI, kvalitetsarbete eller oförstörande provning är meriterande men inget krav.Kvalifikationer
• Förmåga att läsa ritningar
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande datavana (Office/Excel)
• Intresse för teknik och kvalitet
Vad erbjuder vi?
Jernbro är ett stort och stabilt företag med långsiktighet och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du:
• Intern upplärning och stöd i rollen
• Ett arbete där kvalitet och noggrannhet står i centrum
• Trygga anställningsvillkor och bra förmåner
• Möjlighet att utvecklas inom företaget över tid
Ansökan och kontakt
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Hanna Öhrn, telefon 010-4831423.
Varmt välkommen med din ansökan till Jernbro!
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar - dygnet runt.
När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.
Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.
Jernbro - garanten för en välmående skandinavisk industri. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Jobbnummer
9647646