Plockare på dagtid till Torsvik
2025-09-12
Om tjänsten
Vi söker dig med erfarenhet att plocka med truck och som har behörighet för B4!
Arbetsplatsen ligger hos vår kund på Torsvik där du kommer arbeta dagtid 6:00-14:30.
Tjänsten innebär visstid på 6 månader med stor chans till förlängning.
Vi söker dig som kan starta omgående!Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer främst vara på avdelning där du plockar. Du behöver ibland hämta gods med B4, meriterande om du kört det på tidigare arbetsplatser men inget krav. Du behöver ha god fysisk förmåga då lyft förekommer.
Vad vi söker
På avdelningen du kommer vara på krävs en stor noggrannhet. Det är dyra varor och viktiga orders du hanterar varje dag, bättre att fråga för mycket än att chansa.
B4 som behörighet är ett krav för tjänsten. Har du endast plockat med låg lyftande eller andra truckar tidigare är det meriterande.
Använd fritexten och beskriv din erfarenhet av truck, samt din noggrannhet.Kvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift
Truckkort A och B4
Meriterande:
Truckvana
Lagererfarenhet
Körkort och bil
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128)
