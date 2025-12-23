PLM-specialist till GKN Aerospace
2025-12-23
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Dina arbetsuppgifterSom PLM-specialist väntar en nyckelroll i att omsätta vår PLM-strategi från teori till praktisk verklighet. Rollen är operativ och verksamhetsnära, med fokus på att stötta pågående projekt och säkerställa att nya arbetssätt implementeras i organisationen.
Du kommer att arbeta nära projektledare, utvecklingsteam och övriga verksamheten för att integrera vår PLM-logik i det dagliga arbetet.
Typiska arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat:
Säkerställa att den nya PLM-strategin används och efterlevs i pågående projekt
Stötta och guida användare i det nya arbetssättet i vår PLM-plattform
Identifiera, dokumentera och föreslå förbättringar inom processer och system för framtida implementation
Bidra till etablering av en fungerande sammanhängande digital process från utveckling till produktion och vidare i livscykeln
Säkerställa effektiva arbetssätt i komplexa miljöer med externa partners
Aktivt bidra till verksamhetens mål om kortare ledtider och lägre kostnader genom ökad digitaliseringProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära och som trivs i en roll där du får kombinera struktur, analys och kommunikation. Du har förmågan att se helheten samtidigt som du kan omsätta strategier i konkreta arbetssätt.
Vi tror att du har:
Gedigen erfarenhet av agila arbetssätt
Djup kunskap om PLM-verktyg, gärna Siemens Teamcenter
Förståelse för arbete i regelstyrda verksamheter
Erfarenhet av projektarbete och vana att rapportera status på tilldelade uppgifter
Erfarenhet av att samarbeta med externa partners i komplexa projektmiljöer
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du:
Kommunikativ och pedagogisk - du kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt
Resultatinriktad och lösningsfokuserad
Analytisk, strukturerad och noggrann
En lagspelare med god helhetssyn och förståelse för hur olika delar påverkar varandra
Övrig information
Tjänsten kräver minst 50 % närvaro på plats i Trollhättan
Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
AnsökningsförfarandeI den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via Skill med möjlighet till övergång till GKN på sikt.
På grund av jul- och nyårshelgerna kommer ansökningar hanteras i mitten av januari 2026. Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Elisa Herrmann, elisa.herrmann@skill.se
eller Christian Andersson-Gran, christian.andersson-gran@skill.se
